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Yaramazlara biraz batar!

   
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Akşam Postası / 5 Eylül 2017

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1- Merkel duyurdu: AB-Türkiye müzakerelerinin kaderi ekimde belli olacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik görüşmelerinin geleceğine ekimde karar verileceğini söyledi.

2- Bir izmarit 120 futbol sahası büyüklüğünde sarıçam ormanı yaktı

Fotoğraf: DHA

Bolu’daki sarıçam ormanı yangınında yaklaşık 150 hektarlık (120 futbol sahası) büyüklüğündeki alan küle döndü.

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3- Zehirli yumurta 40 ülkeye yayıldı, içlerinde Türkiye de var: AB bakanları toplanıyor

Avrupa’da Fipronil adlı haşere ilacının bulaşmasıyla zehirli hale gelen yumurtaların tespit edildiği ülke sayısı 40’ı buldu. Bu ülkeler içinde Türkiye de var.

4- Lice’de PKK operasyonu: HDP’ye göre silahsız köylüler tarandı

Diyarbakır valiliği PKK operasyonunda biri yaralı olmak üzere gözaltına alınan iki kişinin ‘işbirlikçi’ olduğunu savunurken, HDP ‘silahsız sivillerin’ tarandığını öne sürdü.

5- 10 günlük tatilde yollarda 122 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, 10 günlük bayram tatili boyunca 122 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

6- Benzin ve motorine gece yarısından itibaren zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine yedi kuruş zam yapılacağını duyurdu.

7- Bakanın ‘içi rahat’: En demokratik, en bilimsel, en çağdaş müfredat

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, evrim teorisinin çıkarılması, ‘cihat’ kavramının girmesi ve Atatürk’e daha az yer verilmesinin ardından tartışmaların dinmediği yeni müfredatı savundu: “Yapılmış en demokratik, en bilimsel, en çağdaş müfredat.”

8- Çelik’ten ‘yolsuzluk’ mesajı veren halefi Fakıbaba’ya: Sorumlu siyasetçi gereğini yapar

AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, halefi Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bakanlıkta kendisinden önceki dönemlere ‘mesaj’ olarak algılanan sözlerine yanıt verdi.

9- Tutuklu Cumhuriyet’çilerin duruşmasına çağrı: ‘#11EylüldeHepsiniİstiyoruz’

Dışarıdaki Gazeteciler inisiyatifi, Cumhuriyet davasının 11 Eylül’de görülecek ikinci duruşması öncesinde çağrı yaptı.

10- Yargıtay başkanı tescilledi: Güven sarsıldı, yargı yürütmeden bağımsız olmalı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, son dönemde yargıya güvenin giderek azaldığını belirtirken, yargının bağımsız olması için yürütmeden ayrı olması gerektiğini söyledi.

11- Tunceli’de gözaltına alınan Evrensel muhabirine ‘örgüt üyeliği’ suçlaması

Tunceli’de gözaltına alınan Evrensel muhabiri Kemal Özer ‘örgüt üyeliği’yle suçlandı.

12- Yine ‘erkek şiddeti’: Ailesinin ‘vermediği’ kadını öldüren adam intihar etti

Samsun’da ailesinden ‘istediği’ kadınla evlenmesine izin verilmeyen adam, kadını öldürüp annesini yaraladıktan sonra intihar eti.

13- 13 yaşındaki Kaan Turan piyano yarışmasında dünya birincisi oldu

Sekizinci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Kaan Turan, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Lovere Uluslararası Tadini Piyano yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

14- Suriye ordusu duyurdu: IŞİD’in Deyr ez Zor kuşatması kırıldı

Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor’a yönelik üç yıllık IŞİD kuşatmasını kırdığını duyurdu.

15- Teksas’ı vuran Harvey tayfunu nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas eyaletini etkisine alan Harvey tayfunu sonucunda şimdiye dek 60 kişi hayatını kaybetti.

16- Son ‘isyancı’ örgüttü: Kolombiya, ELN’yle ateşkes imzaladı

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

17- Orhan Pamuk dert yandı: Altı yıl çalışıp roman yazıyorsun, ilk soru ‘Erdoğan’ oluyor

Nobelli yazar Orhan Pamuk, Fransa’nın saygın gazetelerinden Libération’a verdiği söyleşide, kendisine sürekli Türkiye’deki politik durumun sorulmasından dert yandı.

18- ABD’de 160 binin üzerinde somon firar etti

160 binin üzerinde Atlantik somonu, ABD’nin başkenti Washington’un yakınlarındaki San Juan Adaları’ndaki bir balık çiftliğinden kaçtı.

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