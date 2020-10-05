Akşam Postası / 5 Ekim 2020

1- Son 24 saat: 1603 yeni hasta, 57 can kaybı; 1320 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1603 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti.

2- Erdoğan: İkinci, üçüncü, dördüncü, sekizinci ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İkinci, üçüncü, dördüncü, sekizinci ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz” dedi.

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3- Yedi aydır bekleyen talep: Filyasyon ekibi artık rapor verebilecek

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan kişilerin sağlık raporlarının filyasyon (hasta takip) ekibi hekimlerince verilebileceğini duyurdu.

4- DSÖ’nün tahminine göre 760 milyon insana virüs bulaşmış

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’nuna corona virüs bulaşmış olabileceğini söyledi.

5- Eylülde yıllık enflasyon yüzde 11.75

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 11.75, aylık yüzde 0.97 arttı.

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6- Torba teklif: Gıdada uzman olmadan yanıltıcı bilgi verene ceza

Gıda ve tarım alanlarında değişiklikler içeren torba teklif Meclis gündeminde. Çarşamba günü görüşülmeye başlayacak teklifte gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan ‘yanıltıcı yayın’ yapan veya ‘korku ve güvensizlik’ oluşturanlara ceza verilecek.

7- Anestezi teknikerinin şüpheli ölümü: Sanığa üç yıl dört ay hapis

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Özgür Tarhan üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

8- Madencilik de Varlık Fonu’na bağlanıyor: Hedef yılda 100 ton altın üretimi

Türkiye Varlık Fonu, 20’ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde rol üstlenmeye hazırlanıyor. Fon ortaklığında kurulacak Maden Holding ile tüm madencilik faaliyetleri tek çatı altında toplanacak.

9- Araştırma: Dört şirketin üçü pandemi sonrası da evden çalışmayı sürdürmeyi planlıyor

Britanya merkezli Yönetim Enstitüsü’nün (Institute of Directors/IoD) anketi, her dört şirketin üçünün, Covid-19 döneminde yaygınlaşan evden çalışma modelini sürdürmeyi planladığını ortaya koydu.

10- İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktor Ali Edizer görevden alındı

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’i görevden aldı.

11- Gucci’den erkek elbisesi: ‘Maskülen’ kimliği biçimlendiren toksik kalıpları kırıyor

İtalyan lüks markası Gucci ‘maskülen cinsiyet kimliğini biçimlendiren toksik stereotipleri kırmak için’ erkek elbisesi satışa çıkardı.

12- Balıkesir ve Çanakkale’de ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Çanakkale’de 36 yıl, Balıkesir’de ise 68 yılın ardından ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

13- Formula 1 seyircisiz yapılacak

İstanbul valiliği, Formula 1 yarışının seyircisiz yapılacağını duyurdu.