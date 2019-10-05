Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 5 Ekim 2019

1- İBB, Atatürk’ü ‘eşek’ olarak betimleyen çizeri işten çıkardı

Fotoğraf: Twitter

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki çizimleri nedeniyle tepki çeken muhafazakar karikatür dergisi Misvak’ın çizeri ‘Miralay‘ı işten çıkardı. İBB’nin 19 yıldır çalışanı olan çizerin kovulduğunu dergi duyurdu.

2- Kılıçdaroğlu: Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz

Fotoğraf: DHA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tank-palet fabrikasının Katar Ordusu’na teslim edilmesiyle ilgili açıklamaları nedeniyle kendisini susturmak istediklerini belirterek, “Dokunulmazlığımızı kaldırmak istiyorlar. Dokunulmazlığımızı kaldırmazsanız namertsiniz” dedi.

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3- Erdoğan: Cumhurbaşkanı seçilme oranını yüzde 40’a düşürme niyetimiz yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değildir. Biz milletimizin gönlünü alarak bunu sağlayacağız” dedi. Erdoğan, cumhurbaşkanın seçilme oranının yüzde 50’den yüzde 40’a düşürülmesine yönelik çabaları olmadığını söyledi.

4- Ölümü şüpheli bulunan Nadira Kadirova, AKP’li vekilin evinde kaçak çalışmış

Ölümü şüpheli bulunan 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde kaçak olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

5- Kocaeli’de Suriyeli çocuk kendini astı, MEB ‘Azarlama ve dışlanma yok’ dedi

Çocuğun hayatını kaybetmeden önceki son anları güvenlik kamerasına takıldı. (Fotoğraf: DHA)

Kocaeli’de dokuz yaşındaki bir çocuk intihar etti. Çocuğun okulda yabancı olması nedeniyle dışlandığı öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iddiayı yalanladı.

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6- İstanbul’da gece vakti sağanak: Çatılar uçtu, araçlar hasar gördü

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı otomobil, ev ve işyerlerinde zarar meydana geldi.

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7- Sünnette sahneye çıkarılan üç dansöze ‘taciz’den gözaltı kararı

İzmir’de bir çocuğun sünnet düğününde sahneye çıkarılan üç dansöz hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan gözaltı kararı verildi.

8- Sağlık bakanı: Bahçeli bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir hafta içinde çalışmaya başlayabileceğini söyledi.

9- Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’na ‘FETÖ’ soruşturmasında dava yok

Fotoğraf: Twitter/@Fenerbahce

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında yürütülen‘FETÖ’ soruşturması kapsamında takipsizlik kararı verildi.

10- 16 kişiye 10 bin lira karşılığında sahte ‘engelli’ raporu almışlar

Fotoğraf: DHA

Konya’da 16 kişiye sahte ‘engelli’ raporu aldırdığı öne sürülen suç çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden altısı tutuklandı. Teknik takipte, şifreli konuşan şüphelilerin karşılığında 10 bin lira aldıkları sağlık raporu yerine ‘cam balkon’ ifadesini kullandıkları saptandı.

11- İzmir, plastik atıkların denize karışmasını engellemek için söz verdi

Fotoğraf: WWF

İzmir büyükşehir belediyesi, altı ila 11 yıl içinde, kentte üretilen plastik atıkların doğaya karışmasını engelleyeceğine dair söz verdi.

12- Maske takmak yasaklandı: Hong Kong yönetiminden protestocuları kızdıran hamle

Haziran ayından beri suların durulmadığı Hong Kong’da dün, toplumsal buluşmalarda ‘maske takma’nın yasaklanması protestocuların öfkesini daha da artırdı.

SON HABERLER

Saraçhane’de 100 gün

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. İki seçim geçirdi. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark attı. Binlerce kişinin Saraçhane’yi doldurduğu 27 Haziran’da ceketi çıkarıp göreve başladı. İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…

Sırrı Süreyya Önder: En çok annemi özledim

Cezaevinden AYM kararı doğrultusunda tahliye olan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder Diken’e konuştu. Barış talep ettiği için cezaevinde yattığını belirten Önder, son gelişmeleri olumlu değerlendirdiğini belirterek bu dönemin fazla uzun sürmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Cezaevinde iken çok kitap okuduğunu anlatan Önder’in en çok özlediği kişi ise o, cezaevine girerken rahatsız olan annesi.

İmamoğlu: Hamidiye suyunun satışı arttı, gülüyorum hallerine

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkardığı Hamidiye suyu ile ilgili “Hamidiye suyunun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya, bugünkü yaklaşımlarına gülüyorum” dedi. İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci garları için açılan ihaleleye katılmalarının kabulü ile ilgili olarak da, “Buraları, 16 milyon insana hizmet edecek hale getirmek için çalışacağız. Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkınındır” derken, ihaleye girmelerini engellemeye çalışan TCDDD Genel Müdürü’nün ulaştırma bakanı tarafından sorgulanması gerektiğini belirtti.

Trump ile görüşme karşılığında Zelenskiy’den Biden’ı soruşturması istenmiş

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan ‘azil’ soruşturmasında Temsilciler Meclisi’nde alınan ifadelerin ardından yayınlanan diplomatik mesajlarda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin Trump’ı ziyaret edip fotoğraf vermesi karşılığında, başkanın 2020 seçimlerindeki rakibi Joe Biden’ın Ukrayna’daki faaliyetlerinin araştırılmasının istendiği belgelendi.

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