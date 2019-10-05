Akşam Postası / 5 Ekim 2019

1- İBB, Atatürk’ü ‘eşek’ olarak betimleyen çizeri işten çıkardı
İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki çizimleri nedeniyle tepki çeken muhafazakar karikatür dergisi Misvak’ın çizeri ‘Miralay‘ı işten çıkardı. İBB’nin 19 yıldır çalışanı olan çizerin kovulduğunu dergi duyurdu.
2- Kılıçdaroğlu: Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tank-palet fabrikasının Katar Ordusu’na teslim edilmesiyle ilgili açıklamaları nedeniyle kendisini susturmak istediklerini belirterek, “Dokunulmazlığımızı kaldırmak istiyorlar. Dokunulmazlığımızı kaldırmazsanız namertsiniz” dedi.
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3- Erdoğan: Cumhurbaşkanı seçilme oranını yüzde 40’a düşürme niyetimiz yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletimiz bize destek ve oy vermek zorunda değildir. Biz milletimizin gönlünü alarak bunu sağlayacağız” dedi. Erdoğan, cumhurbaşkanın seçilme oranının yüzde 50’den yüzde 40’a düşürülmesine yönelik çabaları olmadığını söyledi.
4- Ölümü şüpheli bulunan Nadira Kadirova, AKP’li vekilin evinde kaçak çalışmış
Ölümü şüpheli bulunan 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde kaçak olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı.
5- Kocaeli’de Suriyeli çocuk kendini astı, MEB ‘Azarlama ve dışlanma yok’ dedi
Kocaeli’de dokuz yaşındaki bir çocuk intihar etti. Çocuğun okulda yabancı olması nedeniyle dışlandığı öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iddiayı yalanladı.
6- İstanbul’da gece vakti sağanak: Çatılar uçtu, araçlar hasar gördü
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı otomobil, ev ve işyerlerinde zarar meydana geldi.
İstanbul’da sağanağın bilançosu: 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi, 28 evi su bastı
7- Sünnette sahneye çıkarılan üç dansöze ‘taciz’den gözaltı kararı
İzmir’de bir çocuğun sünnet düğününde sahneye çıkarılan üç dansöz hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan gözaltı kararı verildi.
8- Sağlık bakanı: Bahçeli bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir hafta içinde çalışmaya başlayabileceğini söyledi.
9- Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’na ‘FETÖ’ soruşturmasında dava yok
Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında yürütülen‘FETÖ’ soruşturması kapsamında takipsizlik kararı verildi.
10- 16 kişiye 10 bin lira karşılığında sahte ‘engelli’ raporu almışlar
Konya’da 16 kişiye sahte ‘engelli’ raporu aldırdığı öne sürülen suç çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden altısı tutuklandı. Teknik takipte, şifreli konuşan şüphelilerin karşılığında 10 bin lira aldıkları sağlık raporu yerine ‘cam balkon’ ifadesini kullandıkları saptandı.
11- İzmir, plastik atıkların denize karışmasını engellemek için söz verdi
İzmir büyükşehir belediyesi, altı ila 11 yıl içinde, kentte üretilen plastik atıkların doğaya karışmasını engelleyeceğine dair söz verdi.
12- Maske takmak yasaklandı: Hong Kong yönetiminden protestocuları kızdıran hamle
Haziran ayından beri suların durulmadığı Hong Kong’da dün, toplumsal buluşmalarda ‘maske takma’nın yasaklanması protestocuların öfkesini daha da artırdı.