Akşam Postası / 5 Aralık 2020

1. Profesör Saltık, Çin aşısını madde madde anlattı; aşı karşıtlarına çıkıştı
Prof. Dr. Ahmet Saltık, Çin’de geliştirilen ‘corona’ aşısıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
Rusya aşı programını başlattı: Sputnik V Moskova’daki 70 merkezde uygulanıyor
2. Soylu’dan ‘Ben ve ailem dinleniyor’ diyen Kılıçdaroğlu’na: Gerçek dışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve ailesinin telefonlarının dinlendiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.
3. Sendika: Çin’e giden ilk ihracat treni, Maltepe’den döndü
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Çin’e doğru yola çıktığı belirtilen ihracat treninin aslında İstanbul’un Maltepe ilçesindeki istasyonda durduğunu, ardından Halkalı’daki gara götürüldüğünü öne sürdü.
4. Erdoğan: Tank-palet fabrikasının değeri 20 milyar değil 250 milyon dolar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasetin gündeminden düşmeyen Arifiye’deki tank-palet fabrikasının değerinin 20 milyar değil 250 milyon dolar olduğunu söyledi.
5. Soylu: 20 bin 101 uygulama noktası var; tedbirler 78 bin 873 kamerayla izleniyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 20 bin 101 uygulama noktasında denetim yapıldığını belirterek, “78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir” dedi.
Karantina kararını duyunca mahalleden kaçtılar
Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtılar, kovalamaca sonucu yakalandılar: Yasak olduğu için sokağa çıktım
6. 25 yıl sonra tıp fakültesinden mezun oldu, mesleğin altıncı ayında Covid-19’a yenildi
İstanbul’da hayatını kaybeden doktorun, 25 yıl sonra tıp fakültesine dönerek eğitimini tamamladığı, altı aylık doktorken Covid-19’a yakalandığı öğrenildi.
7. Yatalak yaşlı için ‘üfürükçü’ çağırmışlar: 136 kişi pozitif, 280 kişi karantinada
Doğu Karadeniz’de çalışan bir filyasyon görevlisi, ‘bir üfürükçü’ yüzünden 136 kişinin Covid-19’a yakalandığını söyledi.
8. AFAD: Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15:44’te Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
9. 77 kilo eroin ele geçirildi; Paketlerin üzerindeki ‘anka kuşu’ sembollerinin anlamı araştırılıyor
Adana’da takibe alınarak arama yapılan TIR’da, üzerinde ‘anka kuşu’ sembolü bulunan 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi. Paketlerin üzerindeki anka kuşu sembollerinin anlamı araştırılıyor.
10. Arjantin’de ‘milyoner vergisi’: Salgının yaralarının sarılması için ek vergi kondu
Ekonomik durgunluk yaşayan Arjantin’de, Covid-19 salgınıyla mücadelede gerekli tıbbi donanım ve destek paketlerinin masraflarına katkı sağlanması amacıyla ülkenin zenginlerinin ek vergi ödemelerini öngören yasal düzenleme kabul edildi.