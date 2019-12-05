Akşam Postası / 5 Aralık 2019

1- Ceren Özdemir’in katili tutuklandı

20 yaşındaki Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç tutuklandı.

2- ‘Ödül gibi’: Çocuğa üç yıl cinsel istismarla suçlanan adama sarkıntılıktan ceza

Adana’da apartman görevlisinin çocuğu A.Y.’ye 13 yaşından beri cinsel istismarda bulunan yönetici C.S. (62), ‘sarkıntılık’ suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden ailenin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, “Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi” dedi.

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3- Erdoğan Cambridge’deki caminin açılışını yaptı: Müslüman terörist olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Britanya’nın Cambridge kentindeki caminin açılışını yaparken, “Müslüman terörist olmaz ve İslam’dan terörist çıkmaz” dedi.

4- AKP’li başkan ‘salladı’: İstanbul’da trafik sorunu İmamoğlu’ndan sonra başlamış

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul’daki trafik sorununun Ekrem İmamoğlu büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra başladığını öne sürdü.

5- AYM: Para cezasını ödeyemeyen kanalın yayınını durdurmak basın özgürlüğü ihlali

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) para cezasını ödeyemeyen radyo ve televizyonların yayınını durdurması Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) ‘basın özgürlüğü ihlali’ sayıldı.

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6- Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı

22 aydır cezaevinde tutulan Furkan Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı verildi.

7- İYİ Parti’li Çıray: NATO zirvesi bir dış politika fiyaskosu olarak tarihe geçti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Britanya’daki NATO zirvesinin AKP dış politikasının ‘büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçeceğini’ söyledi.

8- Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ‘doğal kaynak egemenliğini korumak için’ başvuru

Kıbrıs Cumhuriyeti, adanın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki hakimiyetini güvence altına almak için Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na başvuruda bulundu.

9- Fransa’da Macron hükümetine karşı grev dalgası

Fransa’da emeklilik reformunu protesto etmek için bugünden itibaren özelikle ulaşım ve eğitimde süresiz grev başladı.

10- Osmanlıspor’un 2 milyon liralık faturasını belediye ödemiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in bir dönem başkanlık yaptığı Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen ve adı ‘Osmanlı Stadyumu’ olarak değiştirilen Yenikent Stadyumu için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon lira harcandığı ortaya çıktı.

11- 24 belediyeden iklim deklarasyonu: Hedef, küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak

Türkiye’nin, altısı büyükşehir 24 il ve ilçe belediyesi ‘İklim İçin Biz Varız’ başlıklı deklarasyonu imza attı. Belediyeler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın duyurduğu deklarasyonla, Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutma hedefine yönelik çalışmalar yapmayı taahhüt etti.

12- ABD savunma bakanı: Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmemiz tamamlandı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusundan çekildiğini belirterek, “Ülkede 600 civarı asker kaldı” dedi.

13- Bakanlıktan Sayıştay’a denetim: Bula bula ufak tefek 12 hata bulabildi

Sayıştay’ın 2018 hesaplarının dış denetimini yapmak üzere görevlendirilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri 12 işlemde ‘kaşe, mühür ve belge örneği eksikliği’ gibi hatalar buldu. Sayıştay merkezi yönetime ilişkin 2018’deki denetimlerinde 8 bin 240 hatalı işlem bulmuştu.

14- BTK aralarında Xiaomi modelinin de bulunduğu 11 cihazın satışını durdurdu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) denetim sonucunda 11 akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tespit ederek satışını yasakladı, piyasadaki ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

15- Moody’s: BDDK’nın ‘batık kredi’ kararı Türk bankaları için olumlu

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) banka bilançolarından Grup 5 kredilerin (batık krediler) silinmesine imkan tanıyan kararının Türk bankaları için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.