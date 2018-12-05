Akşam Postası / 5 Aralık 2018

1. Gerekçe Gezi: Oyuncu Alabora hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

2. ‘Merkez’, 2019 için ipuçları verdi: Kur aşırı oynarsa ‘faiz silahı’ yine çekilebilir

Merkez Bankası (MB), ‘2019 Yılı Para ve Kur Politikası’ raporunda, döviz kuru konusunda bir hedefi olmadığını belirtmekle birlikte aşırı oynaklık durumunda müdahale edileceğini bildirdi. Böylece MB, aşırı yükselen kura karşı en etkili piyasa enstrümanı ‘faiz’i tekrar kullanabileceğinin sinyalini verdi.

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3. HDP üç büyük kentte CHP-İYİ Parti adayını destekleyebilir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın şahsından tüm tutuklu milletvekilleri için adalet nöbetlerine başlanacağını duyururken, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’den aday çıkarılmayacağının sinyalini verdi. Buldan AKP’nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

4. Kaşıkçı cinayeti: Türkiye, iki Suudi yetkili için yakalama kararı çıkardı

İstanbul başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren ekibin başında olduğu söylenen Suud el Kahtani ve eski istihbarat şefi Ahmet el Asiri hakkında yakalama kararı çıkardı.

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5. Hızlı tren faciasında 14 yıllık yargı süreci eziyete döndü: AYM’den 30 bin lira tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), Sakarya’da meydana gelen ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasında yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle ailelere tazminat ödenmesine karar verdi.

6. Rekabet Kurumu soğan pazarını sağlıklı bulduğu dört aylık raporu güncel saymadı

Soğan piyasalarının üretici ve toptancı açısından manipülasyon yapılmayacak şekilde yapılandığına dört ay önce oy birliğiyle karar alan Rekabet Kurumu’nun, hükümetin artan fiyatlara karşı soğan operasyonlarına başlamasının ardından tavır değiştirdi.

7. Havalimanı işçileri hakim karşısında: Duruşma yemekhanede görülüyor!

İstanbul Havalimanı inşaatındaki kötü koşulları protesto ettikleri için haklarında dava açılan işçiler hakim karşısında.

8. Rusya, üç yıl sonra yeniden: IŞİD petrolü Türkiye’ye gidiyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye’nin doğusundan Türkiye ve Irak’a giden petrol konvoyları tespit ettiklerini açıkladı.

9. ABD savcılığı: Flynn, Türkiye ve Gülen konusunda yanlış beyanda bulundu

ABD savcılığı, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı Michael Flynn’in Fethullah Gülen konusunda ABD kamuoyunu Türkiye lehine manipüle etme konusunda kendilerine yalan söylediği tespitini yaptı.

10. Savcı tercümanı soruşturuyor: ‘Ruslarla görüşmeler Adnan Oktar’a sızdırıldı’

Dışişleri Bakanlığı ile anlaşmalı bir tercümanın Türkiye ile Rusya arasında yürütülen görüşmeleri Adnan Oktar grubuna sızdırdığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

11. İmam hatipliler için yeni iş kolu adımı: ‘Manevi rehberlik’ sertifika programı açıldı

Selçuk Üniversitesi imam hatip mezunları için ‘Manevi Rehberlik Eğitimi Sertifika Programı’ açarak konuyu bir iş kolu haline getirme yolunda adım attı. Ataması yapılmamış binlerce ‘psikolojik danışmanlık ve rehberlik’ (PDR) uzmanı varken böyle bir uygulamanın başlaması alternatif bir iş kolunun doğması yönündeki adım olarak yorumlandı.

12. MHP’li Bucak’a ‘kışladan selam gönderme’ye soruşturma

Rütbeli bir askerin emir verdiği acemi erlere yürüyüş yaptırarak MHP’nin Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak’a selam gönderdiği videoyla ilgili soruşturma başlatıldı.

13. Einstein’in bir buçuk sayfalık ‘tanrı mektubu’ 16 milyon liraya satıldı

Fizikçi Albert Einstein’ın dinsel inançları sorguladığı bir buçuk sayfalık mektubu, 2,9 milyon dolara (yaklaşık 16 milyon lira) satıldı.

14. Devletten yüzde 96’lık israf payı: Uçmayan yolcu için 160 milyon lira ödendi

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen Kütahya Zafer Havalimanı’nda ‘garanti’ yolculardan sadece yüzde 4’ü havalimanını kullandı. Devlet uçmayan yolcu için şirkete beş senede 160 milyon lira ödedi.

15. Üniversite hastanesindeki ‘yüz tanıma’ sistemi yargıdan döndü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde personele zorunlu tutulan yüz tanıma sistemi kontrolü hukuka aykırı bulundu.

16. ‘FETÖ firarisi’ Akın İpek’in iadesi için işlem yürüten elçilik müşaviri görevden alındı

İngiltere’de bulunan ‘FETÖ firarisi’ işadamı Akın İpek’in Türkiye’ye iadesini reddeden Londra mahkemesine Türkiye’nin talepnamesiyle ilgili yazıyı yazan Londra Büyükelçiliği Adli Müşaviri Abdullah Murat görevden alındı.

17. Türkiye Instagram’da: Kullanıcı sayısı 37 milyon

Türkiye’de 37 milyon kişi Instagram kullanıyor.

18. Aydın’da köylüler jeotermal santraline günlerdir direniyor, seslerini duyan yok

Aydın’da topraklarına jeotermal enerji santrali yaptırmak istemeyen köylüler günlerdir direniyor.