Akşam Postası / 5 Ağustos 2020

1. Bilim Kurulu üyesi: R değeri 1’in üstüne çıktı; okullarla ilgili yeni kararlar alınabilir
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir” dedi.
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Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
2. Ceren Özdemir cinayeti: Kamu görevlileriyle ilgili ihmal iddialarına takipsizlik kararı
Ordu cumhuriyet başsavcılığı, Ceren Özdemir cinayetinde katil Özgür Arduç’un açık cezaevine alınması, firarı ve yakalanma sürecindeki ihmal iddialarıyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Kararda, kamu görevlilerinin ihmali ve kusurlu davranışı olmadığı sonucuna varıldığı bildirildi. Ceren Özdemir’in ailesi takipsizlik kararına itiraz etti.
Babasının annesine uyguladığı şiddeti sosyal medyada paylaştı: İki kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı
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Eşini işyerinde vurarak öldürdü; patronunu ağır yaraladı
AKP’li yetkiliye göre İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili karar haftaya netleşebilir
3. Akşener’den Bahçeli’ye yanıt: Bıktık, lütfen kendi ortağıyla ilgilensin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına “Bahçeli kendi ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim” cevabını verdi.
4. HDP’li Işık’a üç suçtan fezleke
Eşini dövmekle suçlanan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla fezleke hazırlandı.
5. Otomobil satışı temmuzda geçen yıla göre üç buçuk kat arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuz ayında, geçen yıl aynı aya göre yüzde 387.5 artışla 87 bin 401 adet oldu.
6. 115 ürüne daha ek gümrük vergisi
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 115 işlenmiş tarım ürününe yüzde 20’lere varan ek gümrük vergisi getirildi.