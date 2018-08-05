Akşam Postası / 5 Ağustos 2018

1- Tarım ve hayvancılık zengini Kırklareli Ovası termik santralden kaçmaya çalışıyor

Kırklareli’nde, hem tarım hem de hayvancılık ile süt ürünleri üretiminde oldukça başarılı köylerin sakinleri, kömüre dayalı termik santral projesinin yıkıcı etkilerini deneyimlememek için mücadele ediyor.

2- Destici idam teklifini ekimde Meclis’e veriyor: Erdoğan ‘imzalarım’ demişti

‘Cumhur ittifakı’nın küçük ortağı BBP’nin genel başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesi için yasa tekliflerini ekimde Meclis’e sunacaklarını açıkladı.

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3- Venezuela lideri Maduro’ya canlı yayında ‘drone’ ile suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya başkent Caracas’taki askeri geçit töreninde bomba yüklü insansız hava aracı (drone) ile suikast girişiminde bulunuldu.

4- Tam liste: CHP’de 81 ilin 76’sında delegeler kurultay için imza verdi

CHP’de 81 ilin 76’sında delegelerin kurultay yapılması için imza verdiği ortaya çıktı.

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5- Akademide ihraç kriterleri belirlendi: ‘Husumet’ ve ‘somut delil’ vurgusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni genelgeyle üniversitedeki ihraçlarda düzenleme yaptı.

6- Hamas’a göre İsrail’le anlaşma, ‘ablukanın kalkması için bir fırsat’

Hamas, İsrail’le olası ateşkes anlaşmasını ‘Gazze’deki ablukanın kalkması için bir fırsat’ olarak görüyor.

7- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘füze’li koruma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Camii inşaatını ziyaretinde füzeli koruma dikkat çekti.

8- Döviz kuru etkisi: 700’e yakın ithal ilaç piyasada bulunamıyor

Çoğunluğu kanser ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar olmak üzere 700’e yakın ithal ilacın piyasada bulunmadığı belirtildi.

9- Ehliyet sınavında kağıt kalem bitiyor: Tüm yurtta e-sınav uygulanacak

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan motorlu taşıt sürücü kursu ‘e-sınav’ları 81 ile yayıldı. Sürücü adayları artık randevu alarak istedikleri tarihte sınava girip sonucu anında öğrenecek.