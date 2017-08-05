Akşam Postası / 5 Ağustos 2017

1- Semih Özakça’nın eşi: Cezaevinde gazete arasına dürüm broşürü koyuyorlarmış

Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, eşine cezaevinde verilen gazetelerin arasına dürüm broşürü koyulduğunu söyledi.

2- Erdoğan’dan Diyanet’e ‘FETÖ’ eleştirisi: Defalarca ikaz yaptık, geç kalındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özellikle doğu ve güneydoğuda ‘FETÖ’yle mücadelede geç kaldığı eleştirisini yaptı.

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3- Alman bakandan AB’ye mektup: Erdoğan’ın politikalarına net yanıt gerek

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in, Türkiye’ye yönelik tedbirlerin sertleştirilmesi talebiyle Avrupa Birliği yetkililerine mektup yazdığı ortaya çıktı.

4- Gülmen ve Özakça’ya destek eyleminde ‘heykel’ sanılan sanatçı da gözaltında

Kadıköy’de açlık grevindeki tutuklu eğitimcilere destek eylemine müdahale eden polis, heykel sandığı performans sanatçısını gözaltına aldı.

5- ‘FETÖ’den ihraç edilen akademisyen TRT’de: ‘Dikkatten kaçtı’

TRT Diyanet kanalında önceki akşam yayınlanan programa KHK’yla ihraç edilen rektör yardımcısının katılması tartışma yarattı. TRT, programın gözden kaçtığı için yayınlandığını savundu.

6- Kaş’ı ‘delik deşik edecek’ otoban projesi yargıda: Getirisi yok, götürüsü çok

Antalya’nın tatil beldelerinden Kaş’ın Kaputaş Plajı’nın bulunduğu kanyondan viyadükle geçecek otoban projesi yargıya taşındı. Davacılar, projenin Kaş’a herhangi bir getirisinin olmayacağını kaydetti.

7- İstismar failine iyi hal indirimi: ‘Şikayetten vazgeç’ diye para vermişler

Diyarbakır’da üç çocuğu istismar etmekle suçlanan sanığa iyi hal indirimi yapıldı. Çocuklardan biri, sanığın ailesinin, kendi ailesine para verdiğini söyledi.

8- ‘Yeni bir devlet kuran’ AKP’li ‘sözünün arkasında’: Kimse engelleyemez

“Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan sözlerinin arkasında.

9- ‘Yeni devlet kuran’ AKP’li için Erdoğan’dan ‘cevap isteyen’ Bahçeli: FETÖ’ye zeytin dalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yeni bir devlet kuruyoruz, bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan’a tepki gösterdi.

10- Denize de girilemiyor: Fethiye körfezi çamur deryasına döndü

Marmaris’teki Fethiye körfezinde biriken çamurun yarattığı kirliliğin, deniz trafiğini birkaç yıl içinde durma noktasına getireceği bildirildi.

11- Erdoğan’dan AKP teşkilatına sosyal medya uyarısı: Polemiğe girmeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teşkilatını sosyal medyada polemiğe girmemeleri konusunda uyardı.

12- Akdağ ‘müftülere nikah yetkisi’ni savundu: Papaz da kıyıyor, memurlar yoruluyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, tartışmalara yol açan müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeyi savundu: “Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın?”

13- Yıkıma doğru: Yeni plana göre AKM’nin bulunduğu parsel yedi kat büyütülüyor

Yıkılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) bulunduğu parsel, yeni planla yedi kat daha büyütülüyor.

14- Hayati tehlikesi var: Boynundan av tüfeğiyle vurulan köpek tedaviye alındı

Antalya’da av tüfeğiyle boynundan vurulan köpek tedaviye alındı.

15- İBB ‘vazgeçti’: Küçüksü’da otopark için asfalt dökülen mesire alanı öylece kaldı

İstanbul Boğazı’nda yer alan Beykoz ilçesindeki tarihi Küçüksu mesire alanının bir kısmına otopark için asfalt döküldü. Mahkemenin otoparkla ilgili iptal kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSPARK da alandan vazgeçtiğini açıkladı. Asfalt dökülen mesire alanı öylece kaldı.

16- AKP’li vekilin ‘YAŞ’ çağrısı: Ehil personel ‘çıta’ya takıldı, bir daha toplansın

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) bir kez daha toplanmasını istedi.

17- Rossum, ‘Shameless’ uyarlaması ‘Bizim Hikaye’ye ‘inanamadı’: Bu Türkiye’deki Fiona mı?

‘Gallagher’ ailesinin etrafında şekillenen Showtime dizisi ‘Shameless’ın başrollerinden Fiona’yı canlandıran Emmy Rossum, dizinin Türkiye uyarlaması ‘Bizim Hikaye’ye ‘inanamadı’.

18- ‘Çelliste darp’ Babaoğlu’na ‘Arap Baharı’nı hatırlattı: Sanki yankı bulsun diye ‘sahneye’ konuyor

Zabıta, polis ve özel güvenlikçilerin son günlerde karıştığı şiddet olayları Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu’na ‘Arap Baharı’nı hatırlattı.