Akşam Postası / 4 Temmuz 2020

1. Sağlık bakanı: Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınını dair “Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır” dedi.

2. Sakarya’daki patlamada müdür ve iki ustabaşına gözaltı

Fotoğraf: AA

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamanın ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılan üç kişi gözaltında alındı.

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3. RTÜK, Halk TV ve Tele 1’e ‘ekran karartma’ cezasının gerekçesini açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın ilkelerinin ihlal edilmesi sebebiyle Halk TV ve Tele 1’e uygulanan beş gün yayın durdurma cezasının nedenlerini açıkladı.

4. Metropoll anketi: ‘Cumhur’ yüzde 36.5; TÜİK rakamlarına kimse inanmıyor

Metropoll araştırma şirketi tarafından yapılan ‘Türkiye’nin Nabzı Haziran 2020’ anketine göre seçim olsa AKP yüzde 30.3, CHP yüzde 24 oy alabiliyor. Diğer tüm partilerin yüzde 10’un altında gösterildiği ankette, kararsızlar yüzde 9.2’yle üçüncü büyük grup konumunda.

5. Fitch’ten Türkiye raporu: Rezerv azalıyor, dış baskıya nasıl karşılık verileceği belirsiz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye raporunda “Faiz indirimlerinin sonuna yaklaşıldığını düşünüyoruz” denirken, ülke ekonomisinin yaşadığı ‘dış kırılganlıklar’a dikkat çekildi.

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6. Komisyondaki TBB yetkilisi: ‘Çoklu baro’dan vazgeçilmeli

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hukuk Müşavirliği’nden avukat Seray Şenfer, anayasal ve yasal dayanak uyarınca ‘çoklu baro’ sisteminden vazgeçilmesini istediklerini belirtti.

7. Akar Libya’da: Sonuna kadar buradayız

Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya’daki birliklerle bir araya geldi.

8. Eski hakem Selçuk Dereli: Türk bahis mafyasından şike teklifi aldım

Eski hakem Selçuk Dereli, Türk bahis mafyası olarak tanımladığı bir grubun 2005-06 sezonundaki bir Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçında kendisine şike teklif ettiğini söyledi.

9. Bulutsuz’un evine sığındığı tanık: Çenesinde yara bandı, tişörtünde yoğun kan vardı

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un o gece evine sığındığı Erdem Lütfü Oraylı tanık sıfatıyla ifade verdi.