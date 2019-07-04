Akşam Postası / 4 Temmuz 2019

1- ‘Barış konuşlanması’nın ayrıntıları ortaya çıktı: S-400’ler Akıncı Üssü’ne

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzelerinin eski adı Akıncı olan Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne getirileceği bildirildi.

2- Erdoğan: ABD’nin F-35 uçaklarını vermemesi gasp olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ödemelerin yapılmasına karşılık ABD’nin F-35 uçaklarını teslim etmemesinin ‘gasp’ olacağını söyledi.

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3- İmamoğlu ‘genç, öğrenci ve Kürtler’le fark atmış

Fotoğraf: İBB

31 Mart ile 23 Haziran seçimleri arasında ‘genç, öğrenci ve Kürtler arasında’ Ekrem İmamoğlu’nun oyu artarken Binali Yıldırım’ın oyları gerilemiş.

KONDA’nın ’23 Haziran 2019 Sandık Analizi ve Seçmen Profilleri’ raporu, 24 Haziran 2018 genel, 31 Mart yerel ve 23 Haziran İstanbul seçimlerine ait sonuçların sayısal analizini sunuyor.

4- Rusya’dan nükleer denizaltı açıklaması: Reaktörde hasar yok

Fotoğraf: Reuters

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 14 denizcinin hayatını kaybettiği denizaltı yangınının, batarya bölmesinde başlayıp diğer bölmelere yayıldığını, ancak nükleer reaktörün hasar almadığını açıkladı.

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5- Libya’daki kampta hava saldırısından kaçanları da muhafızlar vurmuş

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçlerin hava saldırısında kamptan kaçmaya çalışan bazı Afrikalı göçmenlerin muhafızlar tarafından vurulduğunu açıkladı.

6- 11 çocuk, bir gözetmen yanarak öldü: Ceza sekiz ila 12 yıl hapis

Fotoğraf: DHA

Adana’nın Aladağ ilçesinde 11 çocuk ve bir gözetmenin yanarak can verdiği Süleymancılar tarikatına ait yurttaki yangına ilişkin davada 18 sanıktan sekizi, sekiz ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

7- YHT kazasında bilirkişi ‘affetmedi’: TCDD müdürü ve yardımcıları da kusurlu; temel neden hattın eksikleriyle açılması

Fotoğraf: DHA

Ankara’da 13 Aralık 2018’de dokuz kişinin öldüğü Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ihmal ve hatalar tek tek sıralanırken dönemin TCCD genel müdürü ve yardımcıları da kusurlu bulundu. Kusurlu bulunanlar arasında kazadan sonra genel müdürülüğe getirilen dönemin genel müdür yardımcısı da var.

8- Büyükelçiden Washington Post’a ‘meslek dersi’: Dibe vurdurdunuz

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, PKK komutanlarından Cemil Bayık’ın yazısını yayınlayan Washington Post’un ‘mesleği dibe vurdurduğunu’ öne sürdü.

9- İSİG haziranda en az 124 iş cinayeti tespit etti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre haziran ayında en az 124, yılın ilk altı ayında en az 840 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti.

10- Sabri Ülker’in torunu ‘fakirlik belgesi’ aldı

Ülker’in kurucusu Sabri Ülker’in torunu Ömer Özokur (44) ‘fakirlik belgesi’ aldı.

11- Arınç’tan ‘edepsizler’ polemiğine yorum: Etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar

Son dönemde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’ndaki (YİK) maaşıyla gündeme gelen Bülent Arınç, kendisine yönelik eleştiriler için “Beni yıpratarak yeni kurulacak partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar” dedi.

12- Serinhisarlılar beton tesisine karşı mücadele ediyor

Fotoğraf: DHA

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde Akça Hazır Beton’a ait taş ocağı ve hazır beton tesisinin genişletilmesi için şirket yetkilileri tarafından düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) halkın katılımı toplantısı, ilçe sakinlerince “Başka Serinhisar yok” denilerek protesto edildi.

13- Tecavüzle suçlanan profesör kamu görevinden çıkarıldı

Geçen günlerde tecavüzle suçlanmasına rağmen Ankara Üniversitesi tarafından emekli edilen Prof. Dr. Hasan Bilgili’yi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kamu görevinden çıkardı.

14- YÖK’ten yeni rektörlere uyarı: Dekanlara ayrılmaları için mobbing yapmayın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘yeni atanan rektörlerin, mevcut dekanlara görevlerini bırakması için baskı yaptığı’ yönündeki şikayetler üzerine üniversitelere uyarı yazısı gönderdi.

15- Bankacılık sektöründe net kar yokuş aşağı: Yüzde 17 düşüş

Bankacılık sektörünün ocak-mayıs dönemi net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 azalarak 19.7 milyar TL’ye geriledi.

16- Fransa tarihinde ilk kez negatif faizli 10 yıllık devlet tahvili ihraç etti

Fransa bugün (4 Temmuz) tarihinde ilk kez negatif faizli 10 yıllık devlet tahvili ihraç etti. Bunun anlamı şu; Fransa devlet tahvilini elinde tutmak isteyen yatırımcılar bundan getiri elde etmeyecek, üstüne bir de para ödeyecek.