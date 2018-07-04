Akşam Postası / 4 Temmuz 2018

1. İnce tura Erdoğan’la başladı: Nefesim ensesinde, uzun vadede kek kazanamaz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimdeki rakibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Kısa vadede kek kazanmış gibi görülebilir. Uzun vadede kekin kazanması mümkün değil. Nefesim ensesinde olacak merak etmeyin. Takip edeceğiz.”

2. Yeni KHK: Bakanlar kurulunun yetkileri cumhurbaşkanına devredildi

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ne yönelik bazı düzenlemeleri içeren yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) yayınlandı. Buna göre bazı kanunlarda yer alan bakanlar kurulunun yetkileri cumhurbaşkanına devredildi.

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3. Oyuncu Berna Laçin’in idam paylaşımına ‘dini değerleri aşağılama’ soruşturması

İdam tartışmalarına dair Twitter’dan bir paylaşım yapan oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı.

4. Seçim bitti, ittifak gitti: Saadet Partisi’ne göre ömrünü tamamladı

İYİ Parti’nin ardından Saadet Partisi de ‘millet ittifakı’nın seçimlerden sonra sona erdiğini söyledi.

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5. Prof. Gürsel ekonomide ‘sert iniş’ bekliyor: Uçak parçalanmaz ama takımlar gider

Ekonomide kriz beklemediğini ancak sert iniş olacağını dile getiren Profesör Seyfettin Gürsel, “Uçak parçalanmaz ama iniş takımları gider” dedi.

6. Sultangazi’deki silahlı seçim kutlamasıyla ilgili gözaltına alınan yedi kişi serbest

Seçim gecesi İstanbul’un Sultangazi ilçesinde silahlı kutlamayla ilgili gözaltına alınan yedi kişi serbest bırakıldı.

7. Suriye, vatandaşlarını geri çağırdı: Birçok bölge terörden arındırıldı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, savaş ve terör saldırıları nedeniyle ülkelerini terketmek zorunda kalan Suriyelilerden geri dönmelerini istedi.

8. YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran’daki seçimler için kesin sonuçları açıkladı.

9. Hürriyet’i ‘basan’ AKP’li Boynukalın, hakkındaki onlarca haberi sansürletti

Üç yıl önce Hürriyet gazetesine saldıran grupta yer alan eski AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın, o dönem saldırıyla ilgili çıkan neredeyse tüm haberleri sansürletti.

10. Şili’deki darbede müzisyen Victor Jara’yı işkenceyle öldüren askerlere 15’er yıl hapis

Şili’de 1973’teki askeri darbe sırasında müzisyen Victor Jara’yı işkenceyle öldüren sekiz emekli askere 15’er yıl hapis cezası verildi.

11. Milli motosikletçi vekil Meclis’e Lamborghini’siyle gitti

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini marka otomobiliyle Meclis’e geldi. Milli motosikletçi, “Bugün spor arabamla geldim ama yemin törenine motorumla geleceğim” dedi.

12. AB iltica raporu: Almanya’ya ilk başvuruda hak kazanan Türkiyelilerin sayısında rekor

Avrupa Birliği (AB) İltica Destek Ofisi (EASO) iltica başvurularına dair bir rapor hazırladı. Rapora göre Almanya’da mülteci statüsü elde etmek için başvuruda bulunan Türkiyelilerin, ilk başvuruda kabul edilmesinde rekor artış görüldü.

13. ‘Gezi bayrakçısı’na beş yıl sonra beraat: Eylemin başlangıcı meşruydu

Taksim’de Gezi Parkı eylemleri sırasında Türk bayrağı satarken gözaltına alınan Ali Sarıçiçek, yargılandığı davada beş yıl sonra beraat etti.

14. İstismar sonrası öldürülen Eylül’le ilgili soruşturmada bir tutuklama daha

Ankara’da istismara uğradıktan sonra öldürülen Eylül Yağlıkara’nın katil zanlısının annesi de tutuklandı.

15. Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık raporu verilmesinin ardından iki kamu çalışanı görevden alındı.

16. IŞİD, lideri Ebubekir el Bağdadi’nin oğlunun Suriye’de öldürüldüğünü duyurdu

IŞİD, kendini halife ilan eden lideri Ebubekir el Bağdadi’nin oğlu Hudeyfe el Bedri’nin Suriye’deki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.