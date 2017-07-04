Akşam Postası / 4 Temmuz 2017

1- Altı gazeteci hakkındaki ‘Redhack davası’nda iddianame ‘nihayet’ tamam

Hacker grubu RedHack’in sızdırdığı Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaların haberleştirilmesiyle ilgili üçü tutuklu altı gazeteci hakkında yürütülen soruşturmada iddianame ‘nihayet’ hazırlandı.

2- ‘Adalet Yürüyüşü’nün son durağı değişti: Maltepe sahilinde devasa miting planı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün başında planlandığı gibi Maltepe Cezaevi önünde değil, Maltepe’deki miting meydanında noktalanması planlanıyor.

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3- ‘Adalet Yürüyüşü’ne ‘bozkurt’lu tehdit: Hepiniz asılacaksınız

Bozkurt işareti yapan bir şahıs, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ndeki yurttaşları “Hepiniz asılacaksınız” diyerek tehdit etti.

4- Yıldırım şakalarla ‘kırdı geçirdi’: Köprüye de gir, dört şerit gidiş, dört şerit geliş

Başbakan Binali Yıldırım, 20 gündür ‘adalet’ talebiyle yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, AKP iktidarı boyunca yaptıkları yollarla ti’ye alıp, “Kurtköy sapağından bir de Yavuz Sultan Selim’e de gir, orayı da bir gör. Dört şerit gidiş, dört şerit geliş” dedi.

5- İki eğitimcinin sağlık durumu: Özakça’nın kas ağrıları yoğunlaştı, Gülmen ateşleniyor

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın sağlık durumlarının kötüye gittiği belirtildi.

6- Savunma bakanı duyurdu: TSK’da yeni ihraçlar kapıda, YAŞ bunun için bir fırsat

Darbe girişiminin birinci yıldönümü yaklaşırken Silahlı Kuvvetler’den yeni ihraçlar olacağını belirten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura’yı (YAŞ) işaret etti.

7- Kılıçdaroğlu kararlı: Yürüyüşün sonunda Türkiye’de çok şey değişecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 20’inci gününe girdi.

8- 780 hakim ve savcının yeri değiştirildi: Karar öncesi Soma’nın hakimleri de listede

HSK 1’inci Dairesi, yaz kararnamesiyle 780 hakim ve savcının yerini değiştirdi.

9- Darbe girişimi | Canikli: Şu anda ‘ByLock’ kullanıcısı milletvekili yok

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli “Bugün itibariyle mevcut milletvekilleri ve bakanlar arasında ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen yok. Ellerinde bilgi varsa paylaşsınlar, memnun oluruz” diye konuştu.

10- MHP’li muhaliflerden Özdağ yeni partinin ‘çizgi’sini anlattı: Milli merkez

MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacağı konuşulan partinin ‘çizgi’sini anlattı: “Milli merkezi teşkil eden.”

11- ‘Darbenin mimarı’ denen Öztürk’ten Akar’a mektup: İfadeniz hayati önemde

‘Darbenin askeri kanadının 1 numaralı ismi’ olmakla suçlanan eski Hava Kuvvetleri komutanı Akın Öztürk’ün tutuklanmasından kısa bir sonra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay 2. başkanı Yaşar Güler’e birer mektup gönderdiği ortaya çıktı.

12- Türkiye’den Almanya’ya nota: ‘Diktatörlüğü öldür’ pankartı kabul edilemez

Türkiye, Almanya’daki Federal Başbakanlık binası önünde Phlipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan eylem nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığına nota verdi.

13- Feyzioğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmama gerekçesi: Toplum zarar görür

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmama nedenini açıkladı: “Toplum zarar görür.”

14- Utanç bilançosu: Yılın ilk altı ayında en az 906 işçi hayatını kaybetti

Yılın ilk altı ayında en az 906 kişi ‘iş cinayetleri’nde hayatını kaybetti.

15- MİT TIR’larına yeni iddianame: 55 şüpheli var, savcı ‘kaynağın’ peşinde

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame hazırlandı.

16- Gezi’nin İstanbul bilançosu: 20 binin üzerinde gaz fişeği kullanıldı

Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın avukatları, Gezi eylemleri esnasında biber gazı fişeği kullanımıyla ilgili dava dosyalarına giren bazı belgeleri paylaştı.

17- MHP’den Ozan Arif’e salvolar: Şerefsiz, meczup, ozan donuna girmiş…

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ‘Şerefsiz’ şiiri nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dava açtığı Ozan Arif’e sert sözlerle yüklendi.

18- ‘Hodri meydan’ diyen orman bakanı: Yanan alanları bir yılda ağaçlandırıyoruz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaz aylarıyla birlikte başlayan orman yangınlarına ilişkin yurttaşlara ‘piknik uyarısı’yaparken, yanan bölgelerin ‘başka maksatla’ tahsis edilmediğini söyledi.

19- Gerekçe ‘cumhurbaşkanını tehdit’: Eski Zaman yazarı Türköne’ye hapis cezası

Kapatılan Zaman gazetesinin tutuklu yazarlarından Mümtazer Türköne’ye ‘tehdit’ suçlamasıyla hapis cezası verildi.

20- ‘Apartman süsü’ olmuşlardı: Antalya’daki 2 bin yıllık Roma sütunları müzeye taşındı

Antalya Kaleiçi’nde bir apartmanın önüde bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık sütunlar Antalya Müzesi’ne götürüldü.

21- Hawking ‘uzaya üs’ uyarısını tekrarladı: Geri dönülemez noktaya çok yakınız

Dünyaca ünlü Britanyalı fizikçi Stephen Hawking, iklim değişikliği sebebiyle insanlığın ‘geri dönülemez noktaya çok yakın olduğunu’ belirterek insanlığın en iyi umudunun uzaya bağımsız koloniler kurmak olduğunu söyledi.