Akşam Postası / 4 Şubat 2021

1. ‘Haklarını kullandılar’ diyen Kılıçdaroğlu: ‘Terörist’ demek suç, tazminat ödersin

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, “Öğrenci misiniz terörist mi” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi: “Anayasa’nın verdiği hakkı kullandı diye bir insana nasıl ‘Terörist’ dersin. Suçtur, dava açılsa tazminat ödersin.“

2. İçişleri’nden ‘Boğaziçi bilançosu’: 528 kişiden 28’i halen gözaltında

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör ataması sonrası yapılan eylemlerde 528 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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3. Akşener: Genç arkadaşlarıma, ‘Bu terörist kulübe hoş geldiniz’ diyorum

Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘kayyım rektör’ eylemlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, “Talebe misiniz terörist mi” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçmişte çiftçi, esnaf ve kendileri için de aynı ifadeyi kullandığını anımsatarak, “Aramıza hoşgeldiler” dedi.

4. Aleyna Çakır’dan alınan doku ve sperm örneği Ümitcan Uygun’a ait çıktı

Ankara’da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’dan alınan doku ve sperm örneğinin, sevgilisi Ümitcan Uygun’a ait olduğu belirlendi.

5. Erdoğan’ın açtığı davada Kılıçdaroğlu’na 100 bin lira tazminat cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 100 bin liralık tazminat mahkum edildi.

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6. Marmara’daki ‘deprem şamandıraları’ çalınmış: Beş yıldır hırsız bulunamadı

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da denizde Kandilli Rasathanesi’ne ait deprem şamandıralarının kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı ortaya çıktı.

7. Nüfus bir yılda yarım milyon arttı, doğum hızı düştü

Türkiye’nin nüfusu bir yılda 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

8. Covid-19 geçirenler için tek doz aşı yeterli olabilir

İki ayrı çalışmaya göre, Covid-19 geçirenler için mRNA teknolojisi ile geliştirilen aşılarda iki doz yerine tek doz yeterli olabilir.

9. Eczacılardan ünlülere uyarı: Gıda takviyeleri reklamlarında yer almayın

Türk Eczacıları Birliği’nden (TEB), salgınla sürecinde televizyonlarda ve sosyal medyada reklamları artan takviye edici gıdaların, ‘reklam yüzü’ olan ünlülere, “Bu tarz ürünlerin reklamlarında yer almayın” uyarısı geldi.

10. Britanya’da iki ‘corona’ aşısının birlikte kullanıldığı bir deney yapılıyor: 4 bin farklı mutasyon var

Britanya Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zahawi dünyada şu anda Covid-19 hastalığına yol açan 4 bin farklı virüs mutasyonu olduğunu söyledi.

11. ‘Kadınlar çok konuşuyor’ diyen Olimpiyat komitesi başkanı özür diledi: İstifa çağrılarına aldırmadı

Fotoğraf: Reuters

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoşiro Mori, cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle özür diledi ancak istifa çağrılarına kulak asmadı.