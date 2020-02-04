Akşam Postası / 4 Şubat 2020

1- Metropoll Araştırma: Erdoğan’ın görev onayı yüzde 41.9’a düştü

Metropoll Araştırma’nın anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 41.9’a düştü.

2- Çin’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 425’e yükseldi, vaka sayısı 20 bini geçti

Çin’de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.

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3- Dokuz ayın en yüksek seviyelerindeki dolarda İdlib takip ediliyor

Dolar/TL 6 seviyesinin hemen altında dokuz ayın en yüksek gün içi seviyelerinde dar bantta bir seyir izliyor. Piyasalarda İdlib başta olmak üzere jeopolitik endişeler, veri gündemi, Hazine ihalesi ve küresel piyasalar takip ediliyor.

4- Kızılay başkanı: Başkentgaz ismi bilinmesin diye Kızılay’ı aracı olarak kullandı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ‘vergi kaçırma’ eleştirileriyle gündeme gelen Başkentgaz şirketinin ‘isminin faydalanıcılar tarafından bilinmemesi için‘ Kızılayı aracı olarak kullandığını söyledi.

5- Afrin’de iki okul ve camiye füze saldırısı: Bir öğrenci hayatını kaybetti, yedisi yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin’de iki okul ve bir camiye düzenlenen füze saldırısında, bir öğrencinin öldüğünü, yedi öğrencinin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırının ‘PKK/YPG’li teröristler’ tarafından yapıldığını belirtti.

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6- Beş yaşındaki Efe’yi ezerek ölümüne sebep olan polis hala zırhlı araç kullanıyor

Sürücüsü olduğu zırhlı araçla beş yaşındaki Efe Tektekin’i ezerek ölümüne neden olan polis memuru İ.A., araçta kamera sisteminin bozuk olduğunu ileri sürerek, “Biz devlet adına görev yapıyoruz, önce kendi güvenliğimizi alırız, hızım 25 kilometreydi” dedi.

7- Davutoğlu: Çok sayıda AKP’li yetkili beni tebrik etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘manifesto’ yayınladıktan sonra şu an aktif görevde olan çok sayıda AKP’li üst düzey yetkilinin “Biz bunları söylemek isteyip söyleyemiyorduk” diyerek kendisini tebrik ettiğini belirtti.

8- Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 155 bin; yaşlı nüfus arttı, ortanca yaş yükseldi

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

9- Halkbank hisseleri ABD’deki davanın askıya alınması kararıyla sert yükseldi

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla New York federal mahkemesinde yargılanan Halkbank’ın hisseleri, temyiz mahkemesinin bankanın talebi doğrultusunda duruşmaları askıya alma kararının ardından sert yükseldi.

10- Beşiktaş’ta otobüs durağına dalan şoför için müebbet ve 210 yıla kadar hapis talebi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, ‘bir kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.

11- Soylu: Siyaset yapmıyorum ama 2002’den önce yapılan okullar sorunlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremi sonrası vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay’a 132 milyon lira bağış yaptığını belirtti. Soylu kentte 2002’den önce yapılan okulların sorunlu olduğunu söyledi.

12- Schengen vizesi fiyatları 20 avro arttı; önceden başvuru süreleri değişti

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere girişte kullanılan Schengen vizesi fiyatı 60 avrodan (güncel kurla 397 lira) 80 avroya (530 lira) artırılırken vize için önceden başvuru şartı da üç aydan altı aya çıkarıldı.

13- Köpeği zincirle bağlayıp arabanın arkasından sürüklemenin cezası 842 lira

Adıyaman’da otomobiline zincirle bağladığı köpeği sürükleyen Hüseyin Balıkçı’ya 842 lira para cezası uygulandı. Balıkçı’ya başka bir ceza verilmedi.

14- Çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

15- ABD, para birimlerinin değerini düşüren ülkelerin ürünlerine vergi getiriyor

ABD Ticaret Bakanlığı, dolar karşısında para birimlerinin değerini düşük tutan ülkelerden ithal ürünlere vergi getirme kararını kesinleştirdi.

16- Engelsiz Yaşam Derneği’nden Türüdü: Türkiye’de engelli bir kadınsanız, kadın sayılmıyorsunuz

Bedensel engelli kadınların iş hayatında yer almaları için fırsat yaratmayı amaçlayan Ready Women (Kadınlar Hazır) projesinin toplantısında konuşan Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği’nin kurucusu Şerife Türüdü, “Hayata bağlanmaları için engellileri iş hayatına dâhil edin” dedi.