Akşam Postası / 4 Şubat 2019

1. Son Ankara anketi: Mansur Yavaş, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla fark atacak

Ankara’da yapılan son araştırmaya göre CHP’li aday Mansur Yavaş’ın oyu yüzde 41,7’ye çıktı. Böylece Yavaş, yüzde 35,8 oy alan AKP’li Mehmet Özhaseki’yle farkı açtı.

2. ORC Araştırma: İstanbul’da Yıldırım dört puan önde

ORC Araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimi için İstanbul’la ilgili anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre AKP’nin adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım dört puan önde gidiyor.

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3. Suriye’den çekilme takvimi sorulunca Trump: An meselesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki ABD askerlerinin çekilme zamanının sorulması üzerine “An meselesi” dedi.

4. Türkiye’nin hedefinde: Menbiç’e giren Suriye birlikleri gözlem noktaları kuruyor

YPG’nin çekilmesinden sonra Suriye ordusuna ait birliklerin Menbiç şehrine gözlem noktaları kurup atbikat yaptığı bildirildi.

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5. Trump Bağdat’ı kızdırdı: ABD askerinin Irak’tan çıkması için yasa hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son sözlerinin ardından Irak iç siyasetinde ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili talepler yüksek sesle dillendirilmeye başladı.

6. Kaos GL medya raporu: Nefret söylemi yaygın, hak odaklı habercilik sınırlı

Kaos GL Derneği, LGBTİ+’lerin medyada görünürlüğüne ilişkin 2018 Medya İzleme Raporu’nu yayınladı.

7. Sosyalist Maduro’dan dini mesajlar: İsa mesih gibi bir işçiyim

Muhalefetin itirazları ve ABD’nin darbe tehdidi nedeniyle devlet başkanlığı tartışılır hale gelen Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendini İsa’ya benzetti.

8. Vergi indirimi çare olmadı: Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 59 düştü

2019 yılı Ocak ayında Türkiye otomobil satışları, bir önceki yıla göre yüzde 59.02 azalarak, 14 bin 373 adete geriledi.

9. Benzine 6 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı.

10. Celal Doğan, DSP’den Gaziantep adayı oldu

Deneyimli siyasetçi, eski HDP milletvekili Celal Doğan, Demokratik Sol Parti’den (DSP) Gaziantep adayı oldu.

11. Ocakta 155 iş cinayeti: 10’u çocuk

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre ocak ayında en az 155 iş cinayeti gerçekleşti. Yaşamını yitirenlerin 10’u çocuk, 11’i kadın ve 19’u göçmen.

12. Çocuk yaştaki baldıza cinsel istismar ve tehdide indirimle 28 yıl hapis

Bursa’da 13 yaşındaki baldızına istismarda bulunmak suçundan yargılanan 33 yaşındaki Mutlu A.’ya iyi hal indirimi uygulanarak 28 yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.

13. Sözcü Kalın: IMF ile temas olmayacak, bu rivayetler ‘algı operasyonu’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin IMF ile ‘ne seçimden önce ne de seçimden sonra‘ bir teması olmayacağını söyledi.

14. BM: Venezüela krizinde hiçbir grubun yanında değiliz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezüela’daki krize siyasi çözüm bulma konusundaki destek tekliflerinin güvenilirliğinin sarsılmaması için hiçbir grubun yanında yer almayacaklarını söyledi.

