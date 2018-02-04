Akşam Postası / 4 Şubat 2018

1. Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Afrin’de iki asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 16’ncı gününe girdi. Anadolu Ajansı (AA), bugün Huruz Dağı’nın ve Afrin’in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünün alındığını duyurdu.

2. CHP’de kurultay günü | 52 kişilik PM için 575 kişi başvurdu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kez daha genel başkanlığa seçildiği CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında ikinci gün. Kılıçdaroğlu da 52 kişilik anahtar liste çıkaracak.

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Seçimi kaybeden İnce sordu: Partideki bu korku düzeniyle mi özgürlük getireceksiniz?

3. RTÜK üyesi uyardı: ‘Adnan Oktar kılıfı’yla internet sansürü getiriliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşçı, Meclis’e sevk edilen torba yasada ‘internetten yapılan yayınlar’da da RTÜK’e lisans verme ve iptal etme yetkisinin tanındığını belirterek internet medyasına karşı sansür hazırlığı yapıldığını savundu.

4. Vatikan ziyareti öncesi Erdoğan: Benim için dindarlık her şeydir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalyan La Stampa gazetesine konuştu: “Biz AB’ye tam üyelik istiyoruz. Benim için dindarlık her şeydir, ondan taviz vermem.”

5. AYM’den Alpay ve Altan’ın tedbir başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliye edilmeleri yönünde yaptıkları tedbir kararı başvurusunu reddetti.

6. AKP sözcüsü: Erdoğan’ı yüzde 60’la başkan seçelim ki zıllımasınlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı 2019’da Allah’ın izniyle en az yüzde 60’la başkan yapmamız gerekiyor. Çünkü yüzde 52-53 olunca bunlar zıllıyorlar” dedi.

7. Yılın ilk ayında 28 kadın öldürüldü!

Bu yılın ilk ayında 28 kadın öldürüldü, 147 çocuk istismara uğradı, 25 kadına cinsel şiddet uygulandı.

8. Hakim, HDP’li yazara sordu: Kürdistan neresi

Sosyal medya paylaşımı yoluyla ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle yargılanan araştırmacı-yazar Cemil Aksu’ya hâkim, Facebook’ta paylaştığı notta geçen Kürdistan’ın neresi olduğunu sordu.

9. Tahliye haberini paylaşmak da suç!

Hopa’da sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklanıp ‘beş terör örgütünün propagandasını yaptığı’ iddiasıyla yargılanan Nurcan Vayiç hakkındaki suç delilleri arasında ‘yargı kararı haberi’ paylaşmak da var.