Akşam Postası / 4 Şubat 2017

1- Bakan Bozdağ’dan ‘kullanışlı propaganda’: PKK, ‘FETÖ’ ve DHKP-C ‘Hayır’ diyecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Türk milletine ihanet eden’ sözleriyle tanımladığı PKK, DHKP-C ve ‘FETÖ’nün referandumda ‘Hayır’ oyu için işbirliği yaptığını iddia etti.

2- Yıldırım, ‘Ben de varım’dan rahatsızmış: Bu kampanya sanki çok iyi olmadı

Başbakan Binali Yıldırım’ın spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in başlattığı ‘Güçlü bir Türkiye için ben de varım’ kampanyasına rektör, bürokrat ve partililerin katılmasından, referandumu ‘magazinleştirdiği’ gerekçesiyle rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

3- Başbakan Yıldırım, ‘Hayır genelgesi’ni yalanladı: Her şeye inanıyor musunuz?

Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurumlarında selamlaşma esnasında ‘Hayırlı günler’ gibi ifadelerin yasaklandığı iddiasıyla sosyal medyada dolaşıma sokulan ‘genelge’nin sahte olduğunu açıkladı.

4- CHP’li Böke: Referandumdan ‘Evet’ çıkarsa demokrasi tamamen ortadan kalkacak

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ çıkması halinde demokrasinin tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi.

5- DSP de ‘Hayır’ diyecek: Dayatmaya karşı var gücümüzle çalışacağız

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğine ilişkin referandumda ‘Hayır’ diyecek partilere Demokratik Sol Parti (DSP) de eklendi.

6- Gazeteler ‘Evet’ açtı: Maşallah ‘Evet’, Millet ‘Evet’ dedi, ‘Güçlü Türkiye için ‘Evet’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemi için iktidar yanlısı basında ‘Evet’ kampanyası başladı.

7- DBP’li eş başkanı görevden alınan Bismil belediyesine kayyım atandı

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) eş başkanı görevden alınan Diyarbakır’ın Bismil belediyesine kayyım atandı.

8- HDP’liler böyle gözaltına alınmış: Uçak, kar maskeliler, helikopterle ‘kaçırılma mizanseni’

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, gözaltına alındığı gün çeşitli yerlere nakledilişlerinin ‘kaçırılma mizanseni’ni andırdığını belirtirken, bunun bilinçli olarak yapıldığını söyledi.

9- Füze denemesinin ardından İran’a ABD’den yaptırım kararı: Bu daha başlangıç

Trump yönetimi, İran’ın balistik füze denemesinin ardından 25 şahıs ve kuruma yaptırım kararı aldı.

10- İran, ABD’nin yaptırımlarına ‘kükredi’: Füzelerimiz kafalarına iner

Trump yönetiminin İran’ın balistik füze denemesinin ardından 25 şahıs ve kuruma yaptırım kararı almasına ‘meydan okuyan’ İran Devrim Muhafızları, “Düşmanlarımızın en ufak bir hatasında, kükreyen füzelerimiz kafalarına iner” dedi.

11- Trump’a bir yargı freni daha: ‘Vize kısıtlaması’ ülke genelinde geçici olarak durduruldu

ABD’de federal bir yargıç, Başkan Donald Trump’ın yedi ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize kısıtlamasını geçici olarak durdurdu.

12- Telefon masrafıyla zirveye oturan CHP’li vekil istifa etti

Meclis başkanlık divanı üyelerinin bir yıllık iletişim masraflarıyla gündeme gelen Elif Doğan Türkmen, CHP divan üyeliğinden istifa etti.

13- RTÜK’e göre televizyonda saatlerce kalan ‘son dakika’ ibaresi ‘teröre hizmet ediyor’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, saldırılardan sonra uzun süre ekranlarda kalmaya devam eden ‘son dakika’ ibarelerinin, ‘terörün amacına hizmet ettiğini’ savundu.

14- DSG ‘hazır’: Rakka’yı kuşatmaya başlıyoruz

Çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri, IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka kentine yönelik operasyonda yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurarak, “Rakka’yı kuşatmaya başlıyoruz” dedi.

15- Denizlerin sonu yaklaşırken: Norveç’te balinanın midesinden 30 plastik torba çıktı

Norveç’in Sotra adasında karaya vuran balinanın midesinden 30 plastik torba ve çok miktarda plastik madde çıktı.

16- İstanbul Üniversitesi, tıp fakültesinde ‘sıra gecesi’ düzenleyecek

İstanbul Üniversitesi, ‘kültürel etkinlik’ başlığıyla dört farklı tarihte öğrencilere yönelik ‘Şanlıurfa sıra gecesi’ düzenleyecek.

17- İstiklal Caddesi’nde üzerine 250 kiloluk cam düşen öğrenciye sekiz yıl sonra tazminat: 2 milyon 231 bin TL

İstiklal Caddesi’nde üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece Turhan ve ailesine 2 milyon 231 bin 704 TL tazminat ödenmesine karar verildi.

18- Siyah öğrencilere ‘Saat kaç’ sorusu kavga çıkardı: Bizi gören saçma sapan sorular soruyor, artık yorulduk

Bolu’da, üniversite öğrencisi iki Nijeryalı gence yoldan geçen bir kişinin “Saat kaç?”, “Üzerindekini nereden aldın?” diye sorması üzerine kavga çıktı.

19- İstanbul Modern’in yeni sergisi ‘LİMAN’a rekor sayıda ziyaretçi

İstanbul Modern, yeni sergisi ‘LİMAN’la günlük ziyaretçi sayısında rekor kırdı. 2 Şubat Perşembe günü ‘LİMAN’ı 5 bin 546 kişi gezdi.