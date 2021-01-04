Akşam Postası / 4 Ocak 2021

1. ‘Kayyım rektör’ü protesto eden Boğaziçili öğrencilere polis müdahalesi

Fotoğraf: Twitter

‘Kayyım rektör’e karşı çıkan Boğaziçili öğrenciler bugün kampüste protesto gösterisi düzenledi. Yürüyüşe geçen öğrencilere polis müdahale etti.

2. Pınar Gültekin’in babası isyan etti: Sanki sanık biziz de mağdur onlar

Muğla’da, Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasını terk eden baba Sıddık Gültekin, ‘mahkemeden adalet çıkacağına inanmadığını’ belirterek isyan etti: “Sanki sanık biziz de mağdur olan onlar.”

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3. Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Fotoğraf: chp.org.tr

Ankara başsavcılığınca eski CHP milletvekili Fikri Sağlar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

4. Leyla’nın ağırlaştırılmış müebbet alan amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

Dört yaşındaki Leyla Aydemir’i ‘kasten öldürme‘ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen amcası Yusuf Aydemir’in tahliye kararına, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’nın itirazı reddedildi.

5. İçkiye yüzde 17 ÖTV zammı

İçkiye vergi zammı geliyor. Özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artırıldı. Vergideki artışın fiyatlara yansıması bekleniyor.

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6. Akşener, Koca’ya çıkıştı: ‘Para istemeyin benden buz gibi soğurum sizden’ diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SMA hastası çocuklarla ilgili kampanya çağrısını eleştirmesini değerlendirdi: “Yani diyor ki sayın bakan para istemeyin benden buz gibi soğurum sizden.”

7. Hemşire: Kaybettiğim hastamın acısını unutmalıyım ki başkasıyla ilgilenebileyim

Nevşehir Devlet Hastanesi Kovid-19 Acil Servisi’nde görevli hemşireler Merve Kızılbayrak ve Gülcan Türkmen, yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı.

8. TÜİK: Enflasyon 2020’de yüzde 14.6 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6, bir önceki aya göre yüzde 1.25 arttı.

9. İçişleri: 28 Aralık-4 Ocak’ta 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

10. Britanya’da mahkeme, ABD’nin, Assange’ın iadesi yönündeki talebini reddetti

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da mahkeme, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesi talebini reddetti.

11. Kamu bankalarından ortak ATM kararı

Bu ay imzalanacak bir protokolle kamu bankaları tüm ATM’lerini tek bir ATM’de toplayacak.

12. Leman’ın gözüyle ‘Boğaziçi’nin fethi’

Mizah dergisi Leman, Boğaziçi Üniversitesi’ne, AKP’den aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını kapağına taşıdı. ‘Boğaziçi’nin fethi’ başlığıyla karikatür yayımladı.

13. Brezilya’daki 33 metrelik vajina heykeli, sağ-sol atışmasına neden oldu

Fotoğraf: Juliana Notari

Brezilya’da sanatçı Juliana Notari’nin bir tepenin yamacına yerleştirdiği 33 metrelik vajina heykeli ülkedeki sağcıları kızdırdı.