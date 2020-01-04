Akşam Postası / 4 Ocak 2020

1- Bağdat’ın kuzeyinde hava saldırısı: Altı Haşdi Şabi lideri hayatını kaybetti

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde iki aracın savaş uçakları tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırıda altı Haşdi Şabi lideri hayatını kaybetti.

2- General Hafter dış müdahaleye karşı cihat ilan etti

TBMM’de, Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek vermek için asker göndermeyi öngören tezkerenin 2 Ocak’ta kabul edilmesinin ardından ‘karşı cephe’deki General Halife Hafter, dış müdahaleye karşı cihat ve seferberlik ilan ettiklerini duyurdu.

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3- Eşini korumak isterken hayatını kaybetti: Fransa’da bıçaklı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’in yakınlarındaki Villejuif’te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

4- Yeni iddia: Nissan izlemeyi bıraktı, eski CEO kaçtı

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un şirketin tuttuğu özel güvenlik ekiplerinin izlemeyi bırakması sonucu Lübnan’a kaçtığı iddia edildi.

5- İstanbul’da barajlardaki doluluk yüzde 39’a yükseldi

İstanbul’da aralık ayında yüzde 33’e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yağışların ardından yüzde 39’a yükseldi.

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6- Vali: 2019’da, başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019’da, başka ile kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin İstanbul’dan ayrıldığını açıkladı.

7- Türkiye’de ilk: Avcılar belediyesinde trans kadın şoför

İstanbul’un Avcılar belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak, trans kadın aktivist Niler Albayrak’ı şoför olarak işe aldı.

8- KEHAYKO: Hayvanlar üşüyor, battaniye gönderin

Edirne’de Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma (KEHAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci kış mevsimi nedeniyle üşüyen hayvanlar için en çok ihtiyaç duydukları malzemenin battaniye olduğunu söyledi.

9- Alev alan tinerin kıyafetine sıçramasıyla tutuşan işçi ağır yaralandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, işçi İsmail Bozdemir, atölyede çalıştığı sırada yanındaki tinerin alev alarak kıyafetine sıçraması sonucu ağır yaralandı.

10- CHP lideri: Muhtarlara özel kanun çıkarılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların kanunu olmadığını söyleyip özel bir yasa hazırlanmasının gerekli olduğunun altını çizerek, “Muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görüyoruz” dedi.

11- Husumetliler camide kavga etti

Konya’nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden grubu camideki cemaat ayırdı.

12- Patti Smith’ten Greta’ya şiirli doğum günü kutlaması

Amerikalı müzisyen ve şair Patti Smith, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in 17’nci yaşını onun için yazdığı bir şiirle kutladı.