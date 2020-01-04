Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 4 Ocak 2020

1- Bağdat’ın kuzeyinde hava saldırısı: Altı Haşdi Şabi lideri hayatını kaybetti

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde iki aracın savaş uçakları tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırıda altı Haşdi Şabi lideri hayatını kaybetti.

İran: ABD’nin generalimizi öldürmesine kayıtsız kalamayız

Süleymani’nin iki ülkede dört gün sürecek cenaze töreni Bağdat’ta başladı

NATO, Irak’taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

2- General Hafter dış müdahaleye karşı cihat ilan etti

TBMM’de, Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek vermek için asker göndermeyi öngören tezkerenin 2 Ocak’ta kabul edilmesinin ardından ‘karşı cephe’deki General Halife Hafter, dış müdahaleye karşı cihat ve seferberlik ilan ettiklerini duyurdu.

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3- Eşini korumak isterken hayatını kaybetti: Fransa’da bıçaklı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’in yakınlarındaki Villejuif’te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

4- Yeni iddia: Nissan izlemeyi bıraktı, eski CEO kaçtı

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un şirketin tuttuğu özel güvenlik ekiplerinin izlemeyi bırakması sonucu Lübnan’a kaçtığı iddia edildi.

5- İstanbul’da barajlardaki doluluk yüzde 39’a yükseldi

İstanbul’da aralık ayında yüzde 33’e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yağışların ardından yüzde 39’a yükseldi.

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6- Vali: 2019’da, başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019’da, başka ile kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin İstanbul’dan ayrıldığını açıkladı.

7- Türkiye’de ilk: Avcılar belediyesinde trans kadın şoför

İstanbul’un Avcılar belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak, trans kadın aktivist Niler Albayrak’ı şoför olarak işe aldı.

8- KEHAYKO: Hayvanlar üşüyor, battaniye gönderin

Edirne’de Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma (KEHAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci kış mevsimi nedeniyle üşüyen hayvanlar için en çok ihtiyaç duydukları malzemenin battaniye olduğunu söyledi.

9- Alev alan tinerin kıyafetine sıçramasıyla tutuşan işçi ağır yaralandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, işçi İsmail Bozdemir, atölyede çalıştığı sırada yanındaki tinerin alev alarak kıyafetine sıçraması sonucu ağır yaralandı.

10- CHP lideri: Muhtarlara özel kanun çıkarılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların kanunu olmadığını söyleyip özel bir yasa hazırlanmasının gerekli olduğunun altını çizerek, “Muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görüyoruz” dedi.

11- Husumetliler camide kavga etti

Konya’nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden grubu camideki cemaat ayırdı.  

12- Patti Smith’ten Greta’ya şiirli doğum günü kutlaması

Amerikalı müzisyen ve şair Patti Smith, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in 17’nci yaşını onun için yazdığı bir şiirle kutladı.

Greta, adını yanlış bilen yarışmacının söylediği ismi Twitter profiline koydu: Sharon

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sahipsizdir! (1)

Birkaç yazı devam edecek ve konuyla fazlaca haşır neşir olmamış okurun ilgisini hedefleyen bu kısa dizide, CHS’nin (Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi) anayasa tarihimiz içindeki yerini ve buradan hareketle anlamını, muhtemel geleceğini anlatamaya, tartışmaya çalışacağım.

Kayyımın iptal ettiği Urla belediye meclisi halkla toplandı: ‘Yeni başkan seçme’ kararı

İzmir’de, Urla eski belediye Başkanı CHP’li Burak Oğuz’un ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından yerine görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can’ın belediye meclisi toplantısını yapmayacağının öğrenilmesi üzerine, CHP Grubu halka açık toplantı düzenledi. Toplantıda, belediye meclisinin her ay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da desteği ile toplanacağı ve halk meclisi kurulacağı ve gelecek toplantıda, bu halk meclisi içinden ‘yeni bir belediye başkanı seçileceği’ açıklandı.

İran güvenlik konseyi: ‘Çok büyük intikam’ alınacak

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney liderliğinde toplanan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD’nin Kasım Süleymani suikastının ardından yaptığı toplantısında, suikastın sorumlularından ‘çok büyük intikam alınacağı’ belirtildi.

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