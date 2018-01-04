Akşam Postası / 4 Ocak 2018

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1- ‘Beklenen’ oldu: Beşiktaş belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ‘FETÖ’ üyeliği, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla görevden uzaklaştırıldı.

2- ‘Atilla savcısı’ dünyaya mesaj verdi: ABD yaptırımını delen sonuca katlanır

Eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmasının ardından savcılık tüm dünyaya mesaj gönderdi: ABD yaptırımını delen sonuca katlanır.

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3- Fitch: Türkiye’nin büyüme potansiyeli yüzde 4.8

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin yıllık potansiyel büyümesini yüzde 4.8 olarak öngördü.

4- HDP’li Baluken’e 16 yıl sekiz ay hapis: ‘İktidar sonuçlarına misliyle katlanacak’

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, ‘silahlı terör örgüt üyeliği’, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet‘ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, “Bu siyasi kararına iktidar misliyle katlanacaktır” dedi.

5- Demirtaş, HDP liderliğine aday olmayacağını bildirdi

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 11 Şubat’ta yapılacak 3’üncü olağan kongresinde aday olmama kararı aldı.

6- Diyanet, sitesindeki skandal bilgileri kaldırdı: Evlilik yaşı en erken 17’dir

Diyanet işleri Başkanlığı, kız çocuklarının dokuz, erkeklerin 12 yaşında evlenebileceğine yönelik bilgileri sitesinden kaldırdı.

7- Maksat ‘cami tanıtımı’: Milli eğitim, öğrencileri sabah namazına çağırdı

İstanbul’da Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilçedeki okullara yazı göndererek, ‘Cami Gençlik Buluşması’ için okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencileri 7 Ocak Pazar günü Çeliktepe Aydınlar Camisi’nde sabah namazına çağırdığı ortaya çıktı.

8- İçkiye vergi zammı: Yüzde 7.09

Alkollü içeceklerde vergi yüzde 7.09 artırıldı.

9- Asgari ücretten sigortalanıp yüksek ücret alanlara denetim

Yüksek ücret almasına karşın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) asgari ücretli olarak bildirilen ve primi böyle yatırılan çalışanlara yönelik denetim başlatılıyor.

10- Bingöl’de IŞİD operasyonu: 26 şüpheli yakalandı, bir canlı bomba yeleği bulundu

IŞİD’e yönelik Bingöl merkezli düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanırken kullanılmaya hazır bir adet canlı bomba yeleği bulundu.

11- Mahkeme tutanağı: Sarısülük dosyasında klasörler bozuk, CD’ler kırık, belgeler kayıp

Yargıtay’dan yerel mahkemeye gönderilen Ethem Sarısülük’ün dosyasının tahrip edildiği ortaya çıktı.

12- Tutuklu işadamı Kavala’dan mektup: İddiaları hayretle karşılıyorum

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala mesaj gönderdi: “Hayatı boyunca darbelere karşı olmuş biri olduğum ortada, iddiaları hayretle karşılıyorum.”

13- Tutuklu yazar Ahmet Altan: Darbenin değil, hukukun ve demokrasinin peşindeydik

‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan gazeteci yazar Ahmet Altan, “Biz darbenin değil, hukukun ve demokrasinin peşindeydik” dedi.

14- Hadise’den klibine ‘erotik’ diyen RTÜK’e: Bir kadın olarak boyun eğmek zorunda mıyım?

Pop şarkıcısı Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ klibini yayınlayan Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2’si kadar para cezası veren RTÜK’e seslendi: “Bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım?”

15- Günde 74 kişi ‘ajan’ olmak için, 180 kişi suç ihbarı için MİT’e başvuruyor

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın internet sitesine 2017’de ihbar, işe girme ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan başvurularla ilgili istatistikler yayınlandı.

16- DHA haberinin arkasında: Antalyalı talihli parasını tahsil etti, aylık faizi 175 bin lira

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibinin Antalyalı ilaç firması kuryesi 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğunu duyuran Doğan Haber Ajansı, haberin yalanlanmasına rağmen, paranın tahsil edilip bankaya yatırıldığını bildirdi.

17- Bakanlık duyurdu: ‘Booking’le görüşüyoruz, yakında dönecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Türkiye’deki kullanıcıların erişimine engellenen rezervasyon portalı ‘Booking.com’un yakın zamanda Türkiye’de tekrar faaliyete başlayacağını duyurdu.

18- Cenk Tosun 27 milyon sterline gidince Şimşek: Cari açığa katkısı için teşekkürler

BBC, Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’un İngiliz Everton kulubüne transferi için en son 27 milyon sterline (137 milyon lira) anlaşıldığını duyurdu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, cari açığa katkısından ötürü transferden memnuniyetini dile getirdi.