Akşam Postası / 4 Nisan 2021

1.Bu hafta da vaka sayısı azalan il yok

Covid-19 vakaları 17 ilde 100 bin kişide 100’ün üzerinde arttı.

2. Siyasetin gündemi amiraller bildirisi

103 emekli amiralin, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklaması, pazar günü için alışılmamış bir siyasi gündem oluşturdu.

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3.’İki ayda 1561 işletme kapandı; yeme-içme sektörü işçileri açlığa terk edildi’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, salgına yönelik kısıtlamalardan en fazla kafe ve restoranların etkilendiğini belirterek, yılın ilk iki ayında yeme-içme sektöründeki 1561 işletmenin iflas ettiğini söyledi.

4.Kaçak defineciler bu kez bir işe yaradı!

Fotoğraf: DHA

Define bulma amacıyla kaçak kazı yapan iki kişi 1500 yıllık mozaik ve Roma dönemine ait manastır ortaya çıkardı.

5.Nesli tükeniyor: Vaşak arka ayaklarından bağlanıp ölüme terk edilmiş

Fotoğraf: AA

Niğde’deki Aladağlar Milli Parkı’nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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6.Saba Tümer meşhur kahkahasını sattı

Televizyoncu Saba Tümer en az kendisi kadar meşhur kahkahasını NFT formatında 90 bin liraya sattı.

7.OnlyFans, kurucusunu porno imparatoru yaptı

OnlyFans belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan bir kesime gelir kapısı yaratırken bir yandan da kurucusu Tim Stokely’yi ‘porno imparatoru‘ yaptı.