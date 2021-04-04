Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 4 Nisan 2021

1.Bu hafta da vaka sayısı azalan il yok

Covid-19 vakaları 17 ilde 100 bin kişide 100’ün üzerinde arttı.

Sağlık Notları: Vaka sayısının ölüm sayısına yansıması kaçınılmaz

Ankara’da yeniden uzaktan eğitim

Hayır yemeği dağıtımında aşçıda mutasyonlu virüs çıktı: Köy karantinada

2. Siyasetin gündemi amiraller bildirisi

103 emekli amiralin, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklaması, pazar günü için alışılmamış bir siyasi gündem oluşturdu.

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Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz

‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Hangisi daha tehlikeli?

İfade özgürlüğüne Karamollaoğlu sahip çıktı

Akşener: İktidar tepiniyor

Bahçeli hükümete ‘yol gösterdi’: O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışına soruşturma

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışı hükümeti kızdırdı

3.’İki ayda 1561 işletme kapandı; yeme-içme sektörü işçileri açlığa terk edildi’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, salgına yönelik kısıtlamalardan en fazla kafe ve restoranların etkilendiğini belirterek, yılın ilk iki ayında yeme-içme sektöründeki 1561 işletmenin iflas ettiğini söyledi.

4.Kaçak defineciler bu kez bir işe yaradı!

Fotoğraf: DHA

Define bulma amacıyla kaçak kazı yapan iki kişi 1500 yıllık mozaik ve Roma dönemine ait manastır ortaya çıkardı.

5.Nesli tükeniyor: Vaşak arka ayaklarından bağlanıp ölüme terk edilmiş

Fotoğraf: AA

Niğde’deki Aladağlar Milli Parkı’nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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6.Saba Tümer meşhur kahkahasını sattı

Televizyoncu Saba Tümer en az kendisi kadar meşhur kahkahasını NFT formatında 90 bin liraya sattı.

7.OnlyFans, kurucusunu porno imparatoru yaptı

OnlyFans belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan bir kesime gelir kapısı yaratırken bir yandan da kurucusu Tim Stokely’yi ‘porno imparatoruyaptı.

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Önce zeytin çekirdeğinden biyo plastik şimdi de bitkisel atıktan vegan deri

Duygu Yılmaz bundan yedi yıl önce zeytin çekirdeğinden yola çıkıp girişimciliğe koyuldu. Ortaklarıyla kurduğu şirket farklı üreticilerin dikkatini çekti; çok sayıda ödül aldı, dünyanın en başarılı girişimci gençleri arasında gösterildi. Zeytin çekirdeğinden biyo plastik üretiminden sonra şimdi de bitkisel atıklardan vegan deri üretimine başladı.

OnlyFans’in kurucusu artık porno kralı

OnlyFans belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık’ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan bir kesime gelir kapısı yaratırken, bir yandan da kurucusunu ‘porno imparatoru’ yaptı.