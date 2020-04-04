Akşam Postası / 4 Nisan 2020

1- İmamoğlu: Bir süre sonra ilan etseler de gereği kalmayacak

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın sürecinde kademeli tedbir almayı mantıklı bulmadığını belirterek İstanbul için katı önlem alma çağrısını yineledi.

2- Yavaş’tan ‘hayırseverler’e: İhtiyaç sahiplerinin veresiye borcunu kapatın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘hayırseverler’e çağrıda bulunarak, vatandaşların veresiye borçlarını kapatmalarını istedi.

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3- İnfaz düzenlemesi komisyondan geçti: 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni tasarının yasalaşması halinde, açık cezaevindekiler de olmak üzere 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

4- Diyanet: Umreden dönenlere ateş düşürücü verilmedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara sağlık taramasından sorunsuz geçebilmeleri için ateş düşürücü ilaç verildiği yönündeki iddiayı yalanladı.

5- Sigorta şirketleri ‘corona’ tedavisinde giderleri ‘jest amaçlı’ karşılayacak

11 özel sigorta şirketi, salgın hastalıklar poliçe kapsamı dışında olmasına rağmen, Covid-19 tedavisinde giderleri karşılama kararı aldı. Tedavi giderlerinin ’emsal teşkil etmemek üzere, jest amaçlı’ ödeneceği duyuruldu.

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6- Ağırel, Keser ve Çelik’in tutukluluğuna devam kararı

Bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberin yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturmada tutuklanan gazeteciler Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

7- ‘Corona’ önlemleri

İşsizlik sigortası ve iş kaybı tazminatı gibi ödemeler PTT’den yapılacak… Tekirdağ’da toplu ulaşım 15 gün durduruldu… Bakanlık haftada 1 milyon maske üretecek…

8- ‘Corona’ günlüğü

Dünya Genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 119 bine ulaştı. İspanya’da karantina 26 Nisan’a kadar uzatıldı… Vaka sayısının 157 olduğu Gürcistan’da ilk ölüm gerçekleşti…. Britanya’da bir günde 708, İspanya’da 809, Hollanda’da 904, Rusya’da dokuz, ABD’de 1101, Almaya’da ise 258 kişi hayatını kaybetti.

9- ‘Corona’ya karşı kullanılacak ‘immün plazma’ tedavisinde süreç nasıl işleyecek?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsüne karşı kullanılacağı duyurulan ‘immün plazma’ tedavisinin gelecek hafta devreye alınacağını açıklarken, bağış sürecinin nasıl işleyeceğini de belirledi.

10- ‘Corona’ günlerinde ruh sağlığı önerileri: Aşırı anksiyete bağışıklığı düşürür

Corona virüsü salgınının ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken uzmanlar, aşırı ve şiddetli anksiyetenin bağışıklık sistemini zayıflatacağı uyarısında bulundu.

11- DSÖ’den maske kullanmanın beş kuralı

Maskeler, Covid-19 salgını süresince başta hastalığın yayıldığı Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde günlük yaşamın vazgeçilmez parçası oldu. ABD ve Avrupa’da ise başta o kadar yaygın kullanılmasa da Çekya, Slovakya’da sokağa çıkan herkese, Avusturya’da marketler maske takma zorunluluğu geldi.

12- Avukatlar: Geceyarısı arayıp ‘Boşanacağım’ diyen var; eşler birbirine katlanamıyor

Covid-19 nedeniyle bir zorunluluk haline gelen sosyal izolasyonun sonucu olarak ‘evde kalmak’ Çin’de olduğu gibi ABD’de de boşanmak isteyen çiftlerin sayısını artırdı. 4 bin 400’ü aşkın insanın öldüğü ABD’de, salgından en olumsuz etkilenen kentlerden biri New York ‘ta yaşayan avukatlar, telefonlarının hiç susmadığını, geceyarı bile çaldığını söylüyor.

13- Fransa’da bıçaklı saldırı: İki kişi öldü, dört kişi yaralandı

Fransa’nın güneydoğusundaki Romans-sur-Isère’de düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

14- Küresel salgını anlatan kitap 2005’te ‘gerçek dışı’ bulunup yayınlanmadı; ‘corona’ günlerinde raflardaki yerini aldı

skoç yazar Peter May, 2005 yılında küresel bir salgını konu alan, ‘Lockdown’ adlı gerilim romanı yazdı. Ancak, yayınevleri içeriğini ‘gerçek ve mantık dışı’ bulduğu için yayınlamayı reddetti. Bir virüsün 1 milyona aşkın insana bulaşmasını anlatan kitap 15 yıl sonra basıldı, perşembe günü piyasaya sürüldü.