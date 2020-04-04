Akşam Postası / 4 Nisan 2020

1- İmamoğlu: Bir süre sonra ilan etseler de gereği kalmayacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın sürecinde kademeli tedbir almayı mantıklı bulmadığını belirterek İstanbul için katı önlem alma çağrısını yineledi.
İBB, toplu taşıma araçlarında maske dağıtmaya başladı
2- Yavaş’tan ‘hayırseverler’e: İhtiyaç sahiplerinin veresiye borcunu kapatın
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘hayırseverler’e çağrıda bulunarak, vatandaşların veresiye borçlarını kapatmalarını istedi.
3- İnfaz düzenlemesi komisyondan geçti: 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor
AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni tasarının yasalaşması halinde, açık cezaevindekiler de olmak üzere 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.
4- Diyanet: Umreden dönenlere ateş düşürücü verilmedi
Diyanet İşleri Başkanlığı, umreden dönen vatandaşlara sağlık taramasından sorunsuz geçebilmeleri için ateş düşürücü ilaç verildiği yönündeki iddiayı yalanladı.
5- Sigorta şirketleri ‘corona’ tedavisinde giderleri ‘jest amaçlı’ karşılayacak
11 özel sigorta şirketi, salgın hastalıklar poliçe kapsamı dışında olmasına rağmen, Covid-19 tedavisinde giderleri karşılama kararı aldı. Tedavi giderlerinin ’emsal teşkil etmemek üzere, jest amaçlı’ ödeneceği duyuruldu.
6- Ağırel, Keser ve Çelik’in tutukluluğuna devam kararı
Bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberin yayınlanmasının ardından başlatılan soruşturmada tutuklanan gazeteciler Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
7- ‘Corona’ önlemleri
İşsizlik sigortası ve iş kaybı tazminatı gibi ödemeler PTT’den yapılacak… Tekirdağ’da toplu ulaşım 15 gün durduruldu… Bakanlık haftada 1 milyon maske üretecek…
‘Corona dinlemeyen’ kahvehaneye baskın: Sahibine ve müşterilere para cezası
Kontrol noktalarını aşmak için kurulan WhatsApp gruplarındaki yazışmalar: Şu köyde denetim gevşek; ilaç al, ateşin düşsün
Bingöllü nalbur, salgın nedeniyle ödeme yapmakta zorlanan müşterilerinin 10 bin liralık borcunu sildi
Dolap kapağını tahta olarak kullanan Mustafa öğretmen, internet aracılığıyla matematik dersi veriyor
8- ‘Corona’ günlüğü
Dünya Genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 119 bine ulaştı. İspanya’da karantina 26 Nisan’a kadar uzatıldı… Vaka sayısının 157 olduğu Gürcistan’da ilk ölüm gerçekleşti…. Britanya’da bir günde 708, İspanya’da 809, Hollanda’da 904, Rusya’da dokuz, ABD’de 1101, Almaya’da ise 258 kişi hayatını kaybetti.
Turistlerin gözdesi adanın yönetimi, karantina uyarısı ve Covid-19 belirtisine rağmen tatile giden iki kadına dava açtı
Ekvador’da sevdiklerinin cansız bedenini günlerce evde tutuyor ya da sokağa bırakıyorlar
‘Corona’dan ölenlerin yasını tutan Çin’de üç dakikalık saygı duruşu
9- ‘Corona’ya karşı kullanılacak ‘immün plazma’ tedavisinde süreç nasıl işleyecek?
Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsüne karşı kullanılacağı duyurulan ‘immün plazma’ tedavisinin gelecek hafta devreye alınacağını açıklarken, bağış sürecinin nasıl işleyeceğini de belirledi.
10- ‘Corona’ günlerinde ruh sağlığı önerileri: Aşırı anksiyete bağışıklığı düşürür
Corona virüsü salgınının ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken uzmanlar, aşırı ve şiddetli anksiyetenin bağışıklık sistemini zayıflatacağı uyarısında bulundu.
11- DSÖ’den maske kullanmanın beş kuralı
Maskeler, Covid-19 salgını süresince başta hastalığın yayıldığı Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde günlük yaşamın vazgeçilmez parçası oldu. ABD ve Avrupa’da ise başta o kadar yaygın kullanılmasa da Çekya, Slovakya’da sokağa çıkan herkese, Avusturya’da marketler maske takma zorunluluğu geldi.
12- Avukatlar: Geceyarısı arayıp ‘Boşanacağım’ diyen var; eşler birbirine katlanamıyor
Covid-19 nedeniyle bir zorunluluk haline gelen sosyal izolasyonun sonucu olarak ‘evde kalmak’ Çin’de olduğu gibi ABD’de de boşanmak isteyen çiftlerin sayısını artırdı. 4 bin 400’ü aşkın insanın öldüğü ABD’de, salgından en olumsuz etkilenen kentlerden biri New York ‘ta yaşayan avukatlar, telefonlarının hiç susmadığını, geceyarı bile çaldığını söylüyor.
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13- Fransa’da bıçaklı saldırı: İki kişi öldü, dört kişi yaralandı
Fransa’nın güneydoğusundaki Romans-sur-Isère’de düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.
14- Küresel salgını anlatan kitap 2005’te ‘gerçek dışı’ bulunup yayınlanmadı; ‘corona’ günlerinde raflardaki yerini aldı
skoç yazar Peter May, 2005 yılında küresel bir salgını konu alan, ‘Lockdown’ adlı gerilim romanı yazdı. Ancak, yayınevleri içeriğini ‘gerçek ve mantık dışı’ bulduğu için yayınlamayı reddetti. Bir virüsün 1 milyona aşkın insana bulaşmasını anlatan kitap 15 yıl sonra basıldı, perşembe günü piyasaya sürüldü.