Akşam Postası / 4 Nisan 2019

1. İmamoğlu: Aradaki fark 19 bin 552

İmamoğlu 11 ilçede geçersiz oyların sayılmasından sonra aradaki farkın 19 bin 552 olduğunu açıkladı.

2. CHP, YSK için Yargıtay ve Danıştay’a gidiyor

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Haluk Pekşen, seçim sonrası hukuka aykırı kararlar aldıkları gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve bu kararlara katılan üyeler hakkında Yargıtay ve Danıştay’a başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

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3. AKP’de seçimin ardından: Sahte belge tartışması uzamış, İmamoğlu hafife alınmış

AKP kulislerinde istanbul ve Ankara’da belediye başkanlığının kaybedilmesinin en önemli nedenleri arasında ‘beka‘ söylemininin gösterildiği bildirildi.

4. İstanbul’da oy sayımını anlama kılavuzu: Kim nerede, ne kadar oy artırdı?

İstanbul’da AKP’nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi, buna karşılık CHP’nin yaptığı seçim kurullarından aldığı kararlar okurlar için olayın takibini zorlaştırdı.

5. TKP’ye Tunceli’yi kazandıran ‘komünist başkan’a ‘ertelemeli’ mazbata

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) adayı olarak girdiği seçimde Tunceli belediye başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’na mazbatası verilmedi.

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6. Pankart yarışı: İmamoğlu cephesinden karşı hamle geldi

AKP’nin İstanbul’da seçim sonucuna itirazları uyarınca ilçe seçim kurullarında tekrarlanmasına karar verilen oy sayımı sürerken Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belediye başkanlığını kazandığını açıkladığı CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan pankart hamlesi geldi.

7. S&P: Lira daha da düşerse Türk şirket ve bankaları için çok çok kötü haber

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunun mevcut durumda düşürülme riski olmadığını, ancak Türk Lirası’nın daha fazla değer kaybetmesinin Türk şirket ve bankaları için ‘çok çok kötü haber‘ olacağını belirtti.

8. Gıda fiyatları dünyada yüzde 3.6 düştü, Türkiye’de yüzde 29.77 arttı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada gıda fiyatları martta yıllık yüzde 3.6 düşerken, Türkiye’nin mart ayı yıllık gıda enflasyonu yüzde 29.77.

9. Avrasya Tüneli’nde 2018 garantisi tutmadı: Şirkete 156 milyon lira ödeyeceğiz!

İstanbul’daki Avrasya Tüneli’nde 2018’de, tüneli inşa eden şirkete taahhüt edilen araç geçişi sağlanamayınca devletin kasasından yaklaşık 156 milyon lira çıktı.

10. AKP’nin önde olduğu ilçede MHP’den iptal başvurusu

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde MHP adayı Cevdet Çınar’ın seçimi 58 oy farkı ile kaybetmesi üzerine MHP ilçe teşkilatı seçimlerin iptali için İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

11. Pentagon yetkilisi: Türkiye’nin F-35 programından çıkması 75 uçağın üretimini yavaşlatabilir

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı tedarik zincirinden çıkarılması durumunda, bunun 75 kadar uçağın üretimini yavaşlatabileceğini açıkladı.

12. Trafik kaydı yapılan araç sayısı bir ayda yarı yarıya düştü

Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ÖTV ve KDV indirimlerine rağmen şubatta, bir önceki aya göre yüzde 48.8 azaldı.