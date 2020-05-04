Akşam Postası / 4 Mayıs 2020

1. Enflasyon yıllık bazda yüzde 10.94 oldu

Enflasyon nisanda yüzde 0.85 artarken, yıllık bazda yüzde 10.94 oldu.

2. Erdoğan: Covid-19 aşısı, tüm insanlığın ortak malı olmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu öncülüğünde düzenlenen ‘Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği‘ne video mesaj gönderdi. Covid-19 aşısının, tüm insanlığın ortak malı olması gerektiğini söyledi.

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3. Albayrak: Borcumuzun gelire oranı sadece yüzde 32; rezervler yeterli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe açığının bu yıl geçiçi olarak artacağını kaydederek, “Ancak borç stokumuzun milli gelire oranı sadece yüzde 32 ve bu oranda her türlü kriterde dünya ortalamalarından çok daha iyi durumdayız” dedi.

4. İstanbul Tabip Odası uyardı: Erken alınacak yanlış bir kararın bedeli ağır olur

İstanbul Tabip Odası haftalık ‘corona‘ raporunu açıkladı. Türkiye’nin dünyada vaka sayısı açısından sekizinci ülke olduğuna ve azalan hasta sayısına rağmen İsranbul’da tehlikenin sürdürdüğüne dikkat çekilen raporda, tedbirlerin gevşetileceğine dair gelen sinyaller konusunda uyarı yapıldı: “Erken dönemde alınacak yanlış bir kararın bedeli ağır olur”.

5. Toyota Türkiye CEO’su: Normalde bir günlük satışımızı bir ayda yapabildik

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt ‘corona‘ salgını nedeniyle fabrikaların kapalı kalmasının araç bulunurluğu sorunu doğuracağını belirterek, “Normal şartlarda bir günde yaptığımız satışı nisanda bir ay boyunca yapabildik” dedi.

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6. İBB’den ‘askıda fatura’ uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘askıda fatura‘ uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ve hayırseverleri buluşturuyor.

7. Trump: Aşının sene sonuna hazır olacağından gayet eminim; can kaybı 100 bini bulabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 aşısının sene sonuna kadar hazırlanacağı konusunda ‘gayet emin‘ olduğunu belirterek, ülkedeki salgından kaynaklı can kaybının 100 bine varabileceğini öngördüğünü söyledi.

8. AB ‘corona’ aşısı için 1 milyar avro ayıracak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin corona virüsü aşısı ve tedavisi için yapılacak küresel araştırmalar için 1 milyar avroluk kaynak sağlayacağını açıkladı.

9. ‘Corona’ nedeniyle konut satışlarında yeni yöntem: İHA çekimiyle online satış

Konut satışlarında ocak ve şubat aylarında yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşen büyüme hızı, salgın etkisinin ekonomide hissedilmeye başladığı mart ayında hızla azalarak yüzde 3 seviyelerine gerilerken; seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarının satışlara etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan gayrimenkul firmaları dijital kanallarla online satışa yöneldi.