Akşam Postası / 4 Mayıs 2019

1. Erdoğan’dan hakimlere: Yolsuzluğun ortadan kaldırılması YSK’yı aklayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamayı YSK’ya tehdit olarak yorumlayarak YSK Başkanı Sadi Güven’in buna yanıt vermemesine tepki gösterdi.

2. CHP’li Öztrak: YSK’yı zan altında bırakıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ortada bir şaibe ve yolsuzluk var. Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve hem YSK’yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir” sözlerine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak tepki göstererek “Ortada bir oyun da şaibe de yok ortada hazımsızlık var” dedi.



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3. Pentagon cephesinden S-400 meselesi: Sorun karmaşık ama bir planımız var

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, S-400 füzeleri konusunda Türkiye’ye karşı tutumlarında bir değişiklik olmayacağını vurgularken “Baskı uygularsak sorun daha da karmaşıklaşır. Ama bir planımız var” dedi.

4. İmamoğlu talimat verdi: Halk Ekmek’te Ramazan pidesi 1 lira

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Halk Ekmek’e Ramazan pidesini bir liradan satması için talimat verdi.

5. Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri dün gece Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapmaya başladı.

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6. Ekrem İmamoğlu: İlçeler pırıl pırıl ama büyükşehirde şaibe var, öyle mi?

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin İstanbul seçiminin iptal edilmesi talebine ilişkin “İlçelerdeki oylar pırıl pırıl, belediye meclisindeki oylar tertemiz ama büyükşehirde şaibe var öyle mi? Buna kargalar bile güler” dedi.

7. İYİ Parti’nin kazandığı seçimin iptali üzerine… Keskin’de koltuğa AKP’li kayyım oturdu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde İyi Parti’nin kazandığı seçimin iptal edilmesi nedeniyle boşalan belediye başkanlığı koltuğuna 24 Haziran’da AKP’nin milletvekili adayı olan bürokrat kayyım olarak atandı.

8. Bakanlıktan Ramazan’da zam denetimi: Fırsatçılığa geçit vermeyiz

Ticaret bakanlığı, Ramazan ayında artması beklenen gıda talebini fırsat bilip ürünlere fahiş zam yapması olası satıcılara karşı denetim yapacağını açıkladı.

9. Mardin kayyumu 82 milyonluk elektrik faturası bıraktı, şehre su verilemiyor

Kayyum son üç ayın faturalarının tutarı olan 82 milyon TL’lik borcunu ödemediği için Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ), Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin elektriğini kesti.