Akşam Postası / 4 Mayıs 2018

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1. Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi takdimidir: Vicdanı hür nesilleri yetiştirecek öğretmen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak açıklarken, “Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel bakalım buraya Muharrem İnce” diye konuştu.

2. HDP’nin adayı Demirtaş: Bu çarkı durdurabileceğimizi herkes duymalı

HDP, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını, Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda düzenlenen etkinlikle resmen açıkladı.

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3. AKP’nin YSK temsilcisi: İmza listelerinin gizliliği olmaz, isteyip itiraz edeceğiz

AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi avukat Recep Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözleriyle ilgili seçmen listelerini incelemek için isteyeceklerini belirterek “Ona göre itiraz edeceğiz” dedi.

4. Başkentin göbeğinde Saadet Partisi standına saldırı

Ankara’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplamak amacıyla stant açan partililer saldırıya uğradı.

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5. AKP’nin seçim vaadi: OHAL kaldırılacak

Seçmenin OHAL’e tepkili olduğunu tespit eden AKP’nin kampanyasında bu uygulamaya mecbur kalındığı için gidildiğini belirterek kaldırılacağı mesajını vermeye karar verdiği öğrenildi.

6. Deran’ın anneannesi: Annesinin yokluğunu hissediyor, sürekli ağlıyor

“Çocuklar ölmesin” dediği için hapse atılan öğretmen Ayşe Çelik’in annesi, altı aylık torunu Deran’ın sürekli ağladığını söyledi.

7. Bursa’da cemevine saldırı: Duvarlara küfür yazıldı

Bursa’daki bir cemevine kimliği belirsiz bir kişi tarafından hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazıldı.

8. Enflasyonun faturası çıkıyor: Dolar yine rekor kırdı, faiz yüzde 15’i aştı

Yüksek enflasyon rakamlarıyla dün hareketlenen ABD Doları 4.2828’le Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesini gördü. Bu, doların iki günde ikinci rekoru.

9. Cumhurbaşkanı adayları için imza süreci başladı: ‘Akşener garantiledi’

Erken seçime sayılı günler kala, bağımsız cumhurbaşkanı adayları için imza verme işlemi başladı.

10. Oktay Vural dahil: Erdoğan’ın adaylık imzasında MHP’de beş ‘fire’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı gösterirken, parti grubunda toplanan imza listesinde beş vekillik ‘fire’ gözlendi.

11. Akar’la görüşmesini doğrulayan Gül: Nezaket ziyaretiydi, tehdit yok

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yaptığı görüşmeyi doğrulayarak, “Bir nezaket ziyaretiydi. Tehdit ve saygısızlık yok” dedi.