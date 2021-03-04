Akşam Postası / 4 Mart 2021

1. Erdoğan, CHP’li belediyelere ‘milletin ağzından’ seslendi: Çerçöp mahalleler

Yönettikleri kentleri 25-30 yıl öncesine döndürdüklerini savunarak CHP’li belediyelere yüklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, onların tıkır tıkır çalıştıklarını söylediklerini, milletin de, “Takur tukur belediyeler, çukur mukur yollar, çerçöp belediyeler” diye yanıt verdiğini ifade etti.

2. İhracı yargıdan dönmüştü: Ümit Özdağ İYİ Parti’den istifa etti

Fotoğraf: AA

Partiden ihracı mahkemeden dönen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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3. Akşener’den partiden istifa eden Özdağ’a: Hayatta başarılar diliyorum

Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün parti yönetimine sert eleştiriler yönelterek partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a, siyasi kariyerinde ve hayatta başarılar diledi.

4. Kaşıkçı’nın şoförü: O gün biri, ‘Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri’ dedi

Fotoğraf: Reuters

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada tanık olarak dinlenen şoförü, onu bıraktıktan sonra merak edip bakmaya gittiğinde, birinin, “Ne malum parçalara ayırıp götürmedikleri” dediğini anlattı.

5. MetroPOLL: Erdoğan’a ‘görev onayı’ vermeyenlerin oranı verenlerden yüksek

Fotoğraf: AA

MetroPOLL Araştırma, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapma şekli’ne onay vermeyenlerin sayısının, onay verenlerden fazla olduğunu bildirdi.

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6. Araştırma: Astım ağır Covid-19 riskini artırmıyor; alerjik astım azaltıyor olabilir

Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış veya hastalığı daha ağır geçirmede astımın risk faktörü olmadığı yeni bir araştırmayla ortaya kondu.

7. Dünyadaki Covid-19 ölümlerinin yüzde 90’ı obezite oranları yüksek ülkelerde

Dünya Obezite Federasyonu (WOF) verilerine göre Covid-19 ölümlerinin yüzde 90’ı yüksek obezite oranlarının olduğu ülkelerde kaydedildi.

8. İstanbul’da 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma kullanmak serbest

Valilik, İstanbul’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen toplu taşıma kullanma yasağının kaldırıldığını bildirdi.

9. Karadeniz’de mutasyon araştırması yapan ekip ‘ekonomik kısıtlılık’tan yakındı

Karadeniz’de, Covid-19 hızlı yayılımının takibi için mutasyon araştırması başlatıldı. Ancak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın ‘ekonomik kısıtlılığı’ işaret ederek “Çalışma çok ciddi bir sonuç vermeyebilir” dedi.

10. Profesör: Okuldan gelen çocuk bir süre maske takmayı sürdürmeli

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, mutant virüs nedeniyle Covid-19 tedbirlerine uyma konusunda daha titiz davranılması gerektiğini söyledi.

11. Dolar/TL, ABD etkisiyle 7.5’e yaklaştı; enflasyon sonrası faiz beklentisi arttı

Dolar/TL son birkaç haftada 6.90-7.4915 arasında oldukça dalgalı bir seyir izlerken ABD tahvil getirilerinin yüzde 1.4’lü seviyelerden yeniden yüzde 1.5’e doğru yükselişe geçmesi ile kur yeniden 7.5’e doğru baskı altında.

12. MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı; dokuz personel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Bingol’den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Açıklamada, “Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan dokuzunun şehit olduğu, dört kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir” dendi.

13. Sıralarını beklemeden aşı olan İspanyol prensesler tepki çekti

Fotoğraf: Reuters

İspanya Kralı 6’ncı Felipe’nin kız kardeşleri Prenses Elena (57) ve Prenses Cristina’nın (55), sıraları gelmeden aşı olması tepki çekti.

14. Denizde ‘operasyon’: Yangın çıkan gemide unutulan dört kediyi donanma kurtardı

Fotoğraf: Reuters

Tayland açıklarındaki bir balıkçı gemisinde yangın çıktı ve gemi batmaya başladı. Gemide terk edilen dört kedi Tayland Donanması’na bağlı denizcilerin ‘operasyonu’yla kurtarıldı.

15. Sefere çıkacak hızlı trenin tepesindeki tekiri indirmek 2.5 saat sürdü

Britanya’da hızlı tren vagonunun üstüne çıkan kedi, tren saatte 200 kilometre hızla sefer çıkmadan kısa süre önce farkedilerek kurtarıldı.

16. ‘Denizlerin en zehirlisi’ can aldı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fotoğraf: noaa.gov/ Brent Viljoen

Avustralya’da en zehirli deniz canlısı olarak bilinen kutu denizanasının soktuğu genç hayatını kaybetti.

17. Çorumlu çiftçi: Tarlamda bulduğum göktaşını 180 bin dolara sattım

Fotoğraf: DHA

Çorum’da yaşayan çiftçi Mutlu Yılmaz, iki yıl önce tarlasında bulduğu 68 kiloluk göktaşını ABD’deki bir kişiye 180 bin lira sattığını söyledi.