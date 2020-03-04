Akşam Postası / 4 Mart 2020

1. Meclis’te vekiller yumruk yumruğa kavga etti

Fotoğraf: DHA

TBMM Genel Kurulu’nda CHP ile AKP’li milletvekilleri kavga etti.

2. Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltında: Gerekçe MİT haberi

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, savcı Hasan Yılmaz’ın sözlü talimatıyla bu sabah evinden gözaltına alındı.

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3. Merkez Bankası: Enflasyondaki artış gıda fiyatlarından kaynaklandı

Merkez Bankası yıllık enflasyonun şubatta yüzde 12.37’ye yükselmesinin gıda fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.

4. Türkiye iki yıldır olduğu gibi bu yıl da ‘özgür olmayan ülkeler’ listesinde

Demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlükleri üzerine çalışan ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), geçen yılın ardından bu yıl da Türkiye’yi ‘özgür olmayan ülkeler’ listesine aldı.

5. Bakan Koca, İranlı yetkililere, ‘Gelmeyin, Skypte’tan görüşelim’ demiş

Sağılık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle 92 kişinin hayatını kaybettiği İran’ın yetkililerine, “Gelmeyin, Skypte’tan görüşelim” demiş.

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6. Bloomberg: AB ders almadığı için Erdoğan’ın şantajına maruz kalıyor

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası haber ajansı Bloomberg’deki yazıda, Avrupa Birliği’nin (AB) 2015’teki sığınmacı krizinden ders çıkarıp gerekli reformları yapmadığı için şu anda zor duruma düştüğü belirtilerek sığınmacı krizinin popülist liderlerin işine yarayacağı savunuldu.

7. Erdoğan: Atatürk, Çanakkale’yi savunurken İdlib vatan toprağıydı; Kılıçdaroğlu bilmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Mustafa Kemal’in vatan toprağı olan Çanakkale’yi savunduğu dönemde İdlib’in de vatan toprağı olduğunu bilmediğini’ öne sürdü.