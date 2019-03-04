Akşam Postası / 4 Mart 2019

1. Gezi’nin tüm yükü 16 sanığa yüklendi: Müebbet üstü 2 bin 970 yıl hapis

Fotoğraf: Reuters

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen Gezi iddianamesinde sanıkların her birine bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanısıra 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası istendi.

2. PİAR Araştırma: Adana ve Antalya’da ‘millet ittifakı’ avantajlı konumda

PİAR Araştırma’nın Akdeniz bölgesinde yürüttüğü ankete göre Kahramanmaraş’ta ‘cumhur ittifakı‘ ve Isparta’da MHP önde görünürken, Hatay, Adana ve Antalya’da ise ‘millet ittifakı’ önde görünüyor.



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3. ‘FETÖ’ rakamları: 500 bin şüpheli, 78 bin sanık; hapiste 30 bin, firarda 22 bin kişi

Türkiye’de ‘FETÖ soruşturması’ geçiren kişi sayısı 18 Ocak 2019 itibarıyla 500 bin 650.



4. Tanzimdeki kuru baklagiller, patates ve soğan ithal

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör tanzim satış noktalarında satışına başlanan kuru baklagillerin ithal olduğunu söyledi.

5. Şubat ayında ihracat yüzde 3.7 arttı, ithalat yüzde 18.7 azaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şubat ayında ihracatın yüzde 3.7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatın yüzde 18.7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

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6. Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a adli kontrol

Fotoğraf: DHA

Rakip takım oyuncusuna maçta kesici aletle zarar vermekle suçlanan Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.



7. Üç aylık PKK operasyonu bilançosu: 1956 gözaltı, 317 tutuklama

Son üç ayda PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bine yakın şüpheli gözaltına alınırken bunların 317’si tutuklandı.

8. Yatırım bankası: Dolar/TL üçüncü çeyrekte 8.90’ı görecek

Toronto merkezli yatırım bankası TD Securities, üçüncü çeyrekte liranın dolar karşısında yüzde 40 kayıp yaşayarak 8.90’ı göreceğini iddia etti.

9. Yavaş’tan Özhaseki’ye: Tecrübeyse, Gökçek daha tecrübeliydi, devam edeydi madem

‘Millet ittifakı‘nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, kendisinin tecrübesiz olduğu yönündeki söylemine “Tecrübeyse [Melih] Gökçek daha tecrübeliydi. Öyle değil mi? Devam edeydi madem” diye yanıt verdi.

