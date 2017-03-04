Akşam Postası / 4 Mart 2017

1- ABD’nin İnsan Hakları Raporu’nda Türkiye: İfade özgürlüğüne müdahale var

ABD Dışişleri Bakanlığı’nca her yıl yayınlanan İnsan Hakları Raporu’nda Türkiye’ye bu yıl 75 sayfa ayrıldı.

2- Yeni diplomatik gerginlik ABD’yle: Dışişleri, İnsan Hakları Raporu’nu yerden yere vurdu

Türkiye ile Almanya arasında Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın referandum toplantısının iptal edilmesiyle yaşanan diplomatik krizin ardından, ABD ile de ilişkilerde gerilim yaşanacağının sinyali geldi.

3- Referendum mitingine izin vermeyen Hollanda Başbakanı: Ülkemiz kampanya alanı değil

Türkiye’ye referandum mitingi için izni vermeyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ‘ülkelerinin siyasi kampanya alanı olmadığını’ söyledi.

4- Die Welt muhabiri Yücel’i ‘ajan’ ilan eden Erdoğan’a Almanya’dan yanıt: Absürt

Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından Almanya’yla ilişkiler yeniden gerilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yücel’i ‘ajan’ ilan etmesi Almanya’yı ‘şaşkınlığa uğrattı’.

5- Erdoğan’a göre Türkiye’de özgürlükler egemenmiş: Başı açık-kapalı ayrımı yapmadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de kadınlar arasında ‘başı açık-başı kapalı’ gibi bir ayrım yapmadıklarını savunurken, Hürriyet gazetesinin ‘Karargah rahatsız’ haberine de neden tepki gösterdiklerini açıkladı.

6- Toplantısı engellenen Bozdağ: İleride Merkel de konuşacak yer bulmakta zorlanır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya’nın Gaggenau kentinde katılacağı toplantının iptal edilmesini ‘faşist’ bir uygulama olarak değerlendirirken, ileride Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de konuşma yeri bulmakta zorlanacağını söyledi.

7- CHP’li Baykal Almanya programını iptal etti: AKP’lilere uygulanan yasak etkili oldu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliği referandumu için 5 Mart’ta Almanya’da düzenlenecek toplantıya katılmaktan vazgeçti.

8- Başbakan Yıldırım’dan Almanya programını iptal eden Baykal’a ‘şartlı’ teşekkür

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya programını iptal eden CHP milletvekili Deniz Baykal’a ‘şartlı’ teşekkür etti: “Türkiye’ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı da almış olabilir. Tabii ki eğer böyleyse, Sayın Baykal’a teşekkür ederiz.”

9- Bakan Zeybekci’ye konuşması için Almanya’da üçüncü kez salon bulundu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı ve iki kez iptal edilen referandum toplantısı için üçüncü kez salon bulundu.

10- Almanya değil Türkiye: CHP’li vekillerin paneli üniversite yönetimince ‘engellendi’

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde CHP’li vekiller ile İstanbul Barosu başkanının katılacağı panel, üniversite yönetiminin ‘razı olmaması’ üzerine iptal edildi.

11- MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan’a saldırı: ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’

Eski MHP milletvekili Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı.

12- ABD’li üst düzey komutan: Türkiye IŞİD’e odaklanmalı, Rakka gücünü engellememeli

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, yakında başlaması beklenen Rakka operasyonuna Suriyeli Kürtlerin katılacağını belirtirken, Türkiye’ye de ‘işlerini engellememe’ uyarısında bulundu.

13- MHP’li muhalif Aydın’dan ‘babadan oğla’ yönetim uyarısı: Aliyev eşini atadı, Erdoğan’ın damadı enerji bakanı…

MHP’li muhalif lider adaylarından, eski milletvekili Koray Aydın, babadan oğula geçecek yönetime ve akraba atamalarının olduğu devlet tipine karşı olduklarını söyledi.

14- Sağlık Bakanı Akdağ cami avlusunda ‘Evet’i anlattı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, anayasa değişikliği referandumu kampanyası için cami avlusunda yurttaşlara seslendi.

15- Zamanaşımı gerekçesiyle kapatılan Hasan Ocak dosyası sil baştan

Gözaltına alındıktan sonra cenazesi bulunan Hasan Ocak’ın zamanaşımı gerekçesiyle kapatılan soruşturmasına yeniden başlanacak.