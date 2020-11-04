Akşam Postası / 4 Kasım 2020

Geçen cuma saaat 14:51’de meydana gelen depremin üzerinden geçen 10 dakikada 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1098 çağrı geldi. Enkaz altında kalanlar yardım istedi. Kimi, “Üç bebeğim var enkaz altındayım lütfen yardım edin” diyerek adres verdi, kimi kapısının kilitlendiğini çıkamadığını söyleyerek “Ne olur kurtarın” dedi.