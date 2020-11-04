Akşam Postası / 4 Kasım 2020

1. Depremde can kaybı 114’e yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
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Ayda’nın babası: Binadaki beton tutunca tuz-buz oluyor
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Enkazdan 17 saatte kurtarılan çocuk, yoğun bakımdan çıkarıldı
112’ye 10 dakikada 1098 çağrı: Üç bebeğimle enkazdayım kurtarın, eşime haber verin
UMKE’nin hayat veren çantası: Termal battaniye ve diğer malzemeler 40 kilo
Torununa bakmak için İzmir’deydi: Market alışverişi sırasında enkaz altında kaldı ve hayatını kaybetti
Altı yaşındaki Baran klinikte depreme yakalandı: O, anneannesi ve doktor hayatını kaybetti
Beton birliği başkanı: 99 öncesi konutların betonunda ufalanma vardır, güçlendirilmez
İzmir’de arama-kurtarma çalışması tamamlandı
Depremzedelere ücretsiz dağıtılan malzemeleri satan bir kişi tutuklandı
İnşaat mühendisi: Evde çatlak varsa bıçak ya da çubukla derinliği ölçülmeli
2. Son 24 Saat: 2 bin 391 yeni hasta, 77 can kaybı; 1841 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 391 Covid-19 hastası kayda geçti, 77 kişi hayatını kaybetti.
109 yaşındaki Penbe Nine ve 86 yaşındaki kızı Covid-19’u yendi
Araştırma: İlkokul çocuklarıyla yaşayan yetişkinlerin Covid-19 riskinde artış yok
3. Trump kilit eyaletlerde önde, Biden iyimser
Koltuğunu korumaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, zafer için kazanması şart Florida eyaletinde Demokrat rakibi Joe Biden’ı geride bırakırken, seçimin sonucunu belirleyecek eyaletlerin bazılarında da öne geçti.
Sonuç neden halen belirsiz?
Trump, ‘salıncak’ eyaletlerde sonuçlar net olmasa da zafer ilan etti
Trump, ‘Açık ara öndeyiz’ dedi; Twitter ‘Yanlış yönlendiriyor’ diye uyardı
Kanye West ABD başkanlık seçimlerinde 60 bine yakın oy aldı: Oyunu kendisine verdi
4. Temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine 10’ar milyon lira ceza
Sosyal medya yasası olarak bilinen kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’de temsilcisi bulunmayan uluslararası sosyal medya şirketlerine ilk cezalar verilmeye başlandı.
5. Albayrak’tan brifing: Döviz kuruna müdahale edilmeyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bakanlık binasında AKP’li milletvekillerine kapsamlı ekonomi sunumu yaptığı belirtildi. Albayrak’ın döviz kuruna müdahale edilmeyeceği mesajı verdiği belirtildi.
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6. ‘Selahattin’in selamı var’ diyen Başak Demirtaş: Asla teslim alamayacaklar
Eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın yanısıra partili vekillerin tutuklanmasının yıldönümünde eşiyle görüşmesini aktaran Başak Demirtaş “Asla yılmayacağız” dedi.
7. İstanbul merkezli yedi ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 19 gözaltı
‘FETÖ’ye yönelik İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda, şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 19 kişi gözaltına alındı.
8. ‘Panda diplomasisi’ Güney Kore’deki ilk meyvesini verdi: Fu Bao
Güney Kore’de doğan ilk panda yavrusu Fu Bao (Şanslı Hazine) bir grup çocuk ve gazetecilere takdim edildi.