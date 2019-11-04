Akşam Postası / 4 Kasım 2019

1- Beypazarı Ziraat Odası başkanı: Ispanak tarlalarına pıtırak otu karışmış

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İstanbul ve Tekirdağ’da zehirlenmelere yol açan ıspanağın gönderildiği tarlalarda inceleme yaptı. Ateş, “Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda ‘pıtırak’ denen ‘şeytan elması’ otu karışma ihtimali var, ancak başka bölgelerde sorunumuz yok” dedi.

2- Otobüsüyle durağa dalıp bir kişiyi öldüren şoför adliyede

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi.

Reklam

3- İmamoğlu’ndan Soylu’ya yanıt: Söyleyene bakarım adam mı diye!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Konseyi’ndeki konuşması nedeniyle kendisini ‘Türkiye’yi şikayet eden ahmak’ diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Söyleyene bakarım adam mı diye!”

4- Harekat bölgesindeki EYP’ye müdahale sırasında bir asker hayatını kaybetti

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir asker hayatını kaybetti.

5- AYM’den üniversitede afiş asan iki öğrenciye verilen ceza için ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversitede protesto eylemi sırasında afiş asan iki öğrenciye idari para cezası verilmesini, Anayasal güvence altına alınan ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı’nın ihlali saydı. Karar yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.

Reklam

6- Iraklı protestocular Kerbela’daki İran konsolosluğuna saldırdı: Üç ölü

Iraklı protestocular Irak’ın Kerbela kentinde bulunan İran konsolosluğuna saldırdı. Konsolosluğu koruyan Iraklı polislerin ateş açması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

7- Avcılar’da kadın cinayeti: İki çocuğunun önünde bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul’da yaşayan Ercan A. (41), imam nikahı kıyarak birlikte yaşadığı Seda Kurt’u (40), iki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Ercan A. polis tarafından aranıyor.

8- İSİG: Ekim ayında 155, yılın ilk 10 ayında ise 1477 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre ekim ayında en az 155, yılın ilk 10 ayında ise en az 1477 işçi hayatını kaybetti.

9- ‘Gazeteci kıyımı’nın yaşandığı Hürriyet’te bir istifa daha: Yazar Jale Özgentürk gazeteden ayrıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk, istifa ettiğini duyurdu.

10- Yarım asırlık tersane devi konkordato istedi

Askeriyeye gemi üretimi yapan yarım asırlık Selah Tersanesi konkordato istedi. Şirketin yanısıra şirket yöneticileri için yapılan başvuru sonrası mahkeme konkordato komiseri atadı.

11- HDP’li başkan görevden alındı: Mardin’in Kızıltepe ilçesine kayyım

Mardin’in Kızıltepe ilçe belediyesine kayyım atandı.

12- Kılıçdaroğlu: İstanbul’un rantı İstanbullunundur, Saray’ın değil

Boğaziçi ile ilgili yasa tasarısına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul’un rantı İstanbullunundur, Saray’ın değil” dedi.

13- İkinci S-400’ün teslimi ‘ortak üretim’ konuları nedeniyle sarkabilir

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya’dan ikinci S-400 hava savunma sisteminin 2020 yılında teslim alınmasının öngörüldüğünü, ancak ortak üretim ve teknoloji transferi konuları nedeniyle takvimin sarkabileceğini söyledi.

14- Başak Demirtaş, eşiyle yeni fotoğrafını paylaştı: ‘Yıllar eskitemez sevdayı…

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

15- Derimod’un sahiplerinin miras davasında son sözü Yargıtay söyleyecek

Beş yıl önce vefat eden deri sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Yelmen’in vefatı öncesi el değiştiren çok sayıda değerli gayrimenkul ve şirket hissesi için yeğenleri birbirine düştü. Mirasçılardan birinin başvurusu üzerine açılan davada, istinaf mahkemesi tapu devirlerinin hileli olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Yargıtay kararı bozdu, istinaf direndi. Son söz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun.

16- Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a 10 yıla kadar hapis, Mehmet Altan’a beraat istedi

Savcı gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a hapis cezası, akademisyen Mehmet Altan’a beraat istedi.

17- TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 8.55’e geriledi

Tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 2.0 artarken yıllık enflasyon yüzde 8.55’e geriledi.