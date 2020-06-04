Akşam Postası / 4 Haziran 2020

1- Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları’nın vekilliği düşürüldü
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği düşürüldü.
HDP: AKP’nin Kürt düşmanlığı, darbeci zihniyeti sürüyor
Berberoğlu: Demokrasi piyangosu beklemek fazla saftirik olurdu
Bilim Kurulu üyesi: Büyük piki atlattık, sonbaharda küçük pikler olabilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüsü salgınında ‘büyük pik’in geride kaldığını, sonbaharda ‘küçük pikler’ olabileceğini ifade etti.
Dekan: Başlarda Cerrahpaşa’ya günde 400 kişi başvuruyordu; bu sayı 40-60’a indi
38 ülkeye uçak seferleri başlıyor
Uzaktan eğitimle verilebilecek ders oranı yüzde 40’a çıktı
ABD’den 295 Türk vatandaşı getirildi
‘Corona’ tedbirlerine uymayan 500 bin kişiye işlem
İran ve Irak sınırındaki gümrük kapıları yük taşımacılığına yeniden açıldı
2- DSÖ: Virüs, daha tehlikeli olacak şekilde mutasyona uğramıyor ama tehdit bitmedi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsüne ilişkin çalışmalarda bugüne kadar daha tehlikeli bir hal alacak şekilde mutasyona uğradığına dair işarete rastlanmadığını açıkladı. Ancak örgüt, bunun, salgının daha tehlikeli hale gelemeyeceği anlamına gelmediği konusunda uyardı.
‘Corona’ günlüğü | İran’da can kaybı 59 artışla 8 bin 71’e çıktı
Avrupa Merkez Bankası ‘corona’yla mücadele programını 1.35 trilyon avroya yükseltti
3- İkinci yargı paketini içeren kanun teklifi komisyondan geçti
İkinci yargı paketini içeren ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.
4- TÜİK araştırması: Erkeklerin yüzde 40’ı obezite sınırında
Türkiye’de obez bireylerin oranı geçen yıl itibariyle yüzde 21.1 olarak belirlendi.
5- Yatırım yapan 9 bin 11 yabancı Türk vatandaşlığı kazandı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları (22 milyar lira) yatırım yapan 9 bin 11 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığını açıkladı.
6- Libya’da ordu başkentin tamamında kontrolü sağladı, Hafter güçleri çekildi
Libya’da Türkiye’nin de destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) olası ateşkes müzakereleri öncesinde Trablus’un tamamını ele geçirdiğini açıkladı.
7- ‘Floyd’ eylemlerinde gözaltılar 10 bini aştı
ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 10 bini geçti.