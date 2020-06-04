Akşam Postası / 4 Haziran 2020

1- Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları’nın vekilliği düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği düşürüldü.

Bilim Kurulu üyesi: Büyük piki atlattık, sonbaharda küçük pikler olabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüsü salgınında ‘büyük pik’in geride kaldığını, sonbaharda ‘küçük pikler’ olabileceğini ifade etti.

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2- DSÖ: Virüs, daha tehlikeli olacak şekilde mutasyona uğramıyor ama tehdit bitmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsüne ilişkin çalışmalarda bugüne kadar daha tehlikeli bir hal alacak şekilde mutasyona uğradığına dair işarete rastlanmadığını açıkladı. Ancak örgüt, bunun, salgının daha tehlikeli hale gelemeyeceği anlamına gelmediği konusunda uyardı.

3- İkinci yargı paketini içeren kanun teklifi komisyondan geçti

İkinci yargı paketini içeren ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

4- TÜİK araştırması: Erkeklerin yüzde 40’ı obezite sınırında

Türkiye’de obez bireylerin oranı geçen yıl itibariyle yüzde 21.1 olarak belirlendi.

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5- Yatırım yapan 9 bin 11 yabancı Türk vatandaşlığı kazandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları (22 milyar lira) yatırım yapan 9 bin 11 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığını açıkladı.

6- Libya’da ordu başkentin tamamında kontrolü sağladı, Hafter güçleri çekildi

Libya’da Türkiye’nin de destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) olası ateşkes müzakereleri öncesinde Trablus’un tamamını ele geçirdiğini açıkladı.

7- ‘Floyd’ eylemlerinde gözaltılar 10 bini aştı

ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 10 bini geçti.