Akşam Postası / 4 Haziran 2019

1. AKP’li Ünal: İmamoğlu ve Yıldırım’ın ortak yayını bayramdan sonra

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması düşünülen ortak canlı yayına ilişkin bayramdan hemen sonra temas gerçekleştireceklerini söyledi.

2. Erdoğan’dan YSK kararı yorumu: Galiba bir yanlış anlaşılma var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın sandık kurullarının oluşumuyla ilgili kararı için “Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Tedbiren YSK’ya itirazi kaydımızı düştük” ifadelerini kullandı.

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3. Konserinde Berkin Elvan’ı anan sanatçı Alpay’a ‘terör’ soruşturması

Sanatçı Alpay Nazikioğlu hakkında, bir konseri sırasında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan’ın fotoğraflarını gösterdikten sonra “Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin” dediği için ‘terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

4. İstanbul bisiklet dostu şehir sıralamasında sınıfta kaldı: 90 şehir arasında 74’üncü

Bir araştırma sonucu dünyanın en bisiklet dostu şehirleri belli oldu. İlk 10’da Avrupa’dan yedi şehrin bulunduğu listede, Türkiye’den sadece İstanbul yer aldı. Megakent 90 ülke arasından 74’üncü sırayı aldı.

5. Adana’da 35 yaşındaki genç borç yüzünden intihar etti

Adana’da 35 yaşında bir genç sekizinci katındaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Egemen Ş.’nin borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edildi.

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6. Olimpos sahilinde 10 yıldan sonra ilk kez caretta carettalar yumurta bıraktı

Fotoğraf: DHA

Antalya’nın dünyaca ünlü 300 metrelik Olimpos Sahili’nde 10 yıldan sonra ilk kez iki caretta caretta yumurta bıraktı. Caretta carettaları korumak için altı görevli çalışıyor.

7. İktidara yakın medyanın ‘İmamoğlu tokat attı’ dediği esnaf AKP reklam filminde

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile tartışan ve iktidara yakın medyanın ‘İmamoğlu tokat attı’ dediği Doğukan Keskin isimli esnaf, AKP tarafından hazırlanan tanıtım filminde rol aldı.

8. Vaazında ‘keşke savaşı kaybetseydik’ dediği iddia edilen imama soruşturma

Gaziantep’te bayram namazı vaazında “Keşke Kurtuluş Savaşı’nı kaybetseydik” dediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı.

9. Anamur’da caretta carettaların yumurta bıraktığı SİT alanı piknik yeri oluyor

Fotoğraf: pullu.tabiat.gov.tr

MHP’li Mersin Anamur belediyesi, caretta caretta ve yumuşak kabuklu nil kaplumbağalarının üreme ve yumurtlama alanı olan sahil şeridine ‘piknik alanı’ yapmak amacıyla toprak döşedi.

10. Bayram tatilinde dört günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 275 yaralı

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ve tatilin dördüncü günü olan bugün de, aile ziyaretleri ve tatil için yollarda olanlar yoğunluk oluşturdu. Tatilinin başladığı cuma günü saat 18.00’den bugün saat 18.00’e kadar meydana gelen 94 kazada, 36 kişi hayatını kaybetti, 275 kişi yaralandı.