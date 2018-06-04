Akşam Postası / 4 Haziran 2018

1- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: 69 yaşındaki karikatürist Nuri Kurtcebe hapiste

Karikatürist Nuri Kurtcebe, 2015’te çizdiği karikatürlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

2- NYT: 2017’de dolar milyonerlerinin yüzde 12’si Türkiye’yi Erdoğan yüzünden terk etti

ABD’nin köklü gazetelerinden New York Times’ta yayınlanan bir makalede, Türkiyeli milyonerlerin yüzde 12’sinin ülkeyi terk ettiği yazıldı. Milyonerlerin iki gerekçesi var: “Ekonomik zorluklar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskıcı politikaları.”

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3- Mahkeme ‘ifade özgürlüğü’nü hatırladı: 10 yıl hapsi istenen Baluken beraat etti

Başka bir dosyadan hakkında verilen hapis cezası onanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 2012 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle açılan davadan beraat etti. Mahkeme, Baluken’in sözlerini ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirdi.

4- Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesi: ‘Darbe hukukundan arınmayı konuştuk’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parlementer sisteme dönüşün yol haritasını görüştü.

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5- Temelli’den cumhurbaşkanı adaylarına çağrı: Korkmayın, Edirne’ye gidin

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, tüm cumhurbaşkanı adaylarına Edirne Cezaevi’ne giderek Selahattin Demirtaş’la görüşme çağrısı yaptı.

6- CHP heyeti, Gülen’in iadesine dair evrakları inceledi

CHP heyeti, Fethullah Gülen’in usulüne uygun bir şekilde ABD’den istenip istenmediğine yönelik dosyaları Adalet Bakanlığı’na giderek inceledi.

7- Tutuklu kalmadı: Yunanistan’da dört ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha serbest

Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz askerden dördü daha karakoldan çıkarılarak özel korumalı bir eve götürüldü.

8- Bakanlık duyurdu: Menbiç için ‘yol haritası’ tamam

Dışişleri Bakanlığı, Menbiç planı için Türkiye ile ABD’nin anlaşmaya vardığını duyurdu.

9- İnce’den Ali Koç örneği: Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, iktidarın değiştirilmesi için çağrı yaparken Fenerbahçe başkanlığı görevini 20 yıl yürüten Aziz Yıldırım’ın yerine Ali Koç’un seçilmesini örnek gösterdi.

10- Destici, Erdoğan’ın izinde: Demirtaş ile Apo arasında ne fark var?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için yapılan çağrıları eleştirdi: “Demirtaş ile Apo arasında ne fark var?”

11- Şile’de batan teknede kaybolan şarkıcı ölü bulundu

İstanbul’un Şile ilçesinde batan teknede kaybolan 21 yaşındaki Onur Can Özcan’ın cesedi bulundu.

12- LGS’de ‘soruları sızdırma’ soruşturması: Dört öğretmen sorguya alındı

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), soruların sınav başladığı sırada dışarı çıkarıldığı şüphesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

13- Bahçeli, ‘afla yatıp afla kalkıyor’: Gündeme almak zor değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af çağrısını yinelerken, ‘cumhur ittifakı’ndaki ortağı AKP’ye “Gündeme almak zor değil” diye seslendi.

14- İSİG verileri: Bir ayda en az 166 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), bu yılın mayıs ayında en az 166 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

15- Oto galeriler dertli: İstanbul’daki Uber araçlarının yüzde 70’i piyasadan çekildi

Son günlerde devletin cezai ve denetim olarak kıskaca aldığı Uber hizmetinde çalışanların araçlarını satmaya başladığı bildirildi.

16- CHP ile HDP’nin gündemi ‘prompter’

CHP ile HDP’li siyasetçiler, miting meydanlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına ara vermesini gündeme getirdi.