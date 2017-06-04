Akşam Postası / 4 Haziran 2017

1- Başbakan Yıldırım duyurdu: Rakka operasyonu başlatıldı

Türkiye ile ABD arasında kara gücü olarak Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) seçilmesi nedeniyle uzun süredir gerginliğe neden olan IŞİD’in ‘başkenti’ Rakka’ya beklenen operasyon başlatıldı.

2- DSG, IŞİD’in son bağlantısını da kesti: Rakka yakınlarında iki noktada kontrol sağlandı

ABD’nin desteğiyle Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) başlattığı Rakka operasyonunda Baath barajı ve Mansura beldesinin IŞİD’den temizlenerek iki noktada da kontrolün sağlandığı açıklandı.

3- Yıldırım, ‘Başbakan iyimser’ diyen Destici’yi yalanladı: Bedelli gündemimizde yok

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik konusunda çalışma olmadığını söyledi

4- Flynn’e iş veren lobici Alptekin: ‘Karanlık işler’ muamelesi yapılmasını anlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye adına lobi faaliyetiyle gündeme gelen eski danışmanı Michael Flynn’in ‘işvereni’ iş adamı Ekim Alptekin, yazdığı bir mektupla Flynn’le olan bağını anlattı.

5- Galatasaray Liselilerden Kadri Gürsel’e vefa: Sorarlarsa bizdendir!

Cumhuriyet gazetesi soruşturması kapsamında tam 211 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Kadri Gürsel’i mezunu olduğu Galatasaray Lisesi unutmadı.

6- Yüksel’de ‘rutin’ polis saldırısı: Gazdan etkilenen Esra Özakça fenalaştı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eylemi ‘rutine binen’ polis saldırıları sürüyor.

7- CHP’li Özel’in ‘teşhisi’: Cumhurbaşkanı tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tükenmişlik sendromu’ geçirdiğini ileri sürdü.

8- KCK davasında sanıklara 238 bin lira fatura: Türkçe savunmaya da tercüme gideri

Kısa süre önce hükme bağlanan KCK ana davasında sanıklara 238 bin liralık fatura çıkarıldı.

9- Türk-İş ‘tek madde’ istedi: Kıdem tazminatı fonuna işverenler de karşı

Kıdem tazminatının fona devredilmesini işçi sendikalarının da işverenlerin de istemediğini belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Kıdem tazminatı fonunu unutalım. Kıdem tazminatını alamayanlar için tek maddelik düzenleme yapalım. Kıdem tazminatı ödememek tıpkı vergi vermemek gibi suç olsun” dedi.

10- Çeşme’de ruhsatsız ‘beach’ için yıkım kararı: Para cezası da verildi

İzmir’in turistik ilçelerinden Çeşme’de yapımı süren ‘beach’ için taş duvar ve demir platformlar ören şirkete 60 bin lira para cezası verildi, yapılar da yıkılacak.

11- Tekzip yayınlamadığı gerekçesiyle tutuklanan Aydınlık’ın yayın yönetmenine tahliye

Iğdır’da gözaltına alınan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, bir günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi.

12- Taksim’de iki kişi bir kadına tecavüz etti: Biri tutuklu, diğeri aranıyor

İstanbul’un İstiklal Caddesi’nde baygınlık geçiren bir kadın kendisini zorla alıkoyan bir kişinin tecavüzüne uğradı. İki kişiden biri tutuklanırken, diğeri ise aranıyor.

13- Bruma’nın RB Leipzig’e transferinde resmi açıklama bekleniyor: 12.5 milyon avro bonservis, 2.5 milyon avro ‘bonus’

Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Bruma’nın Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’e transferinde sona gelindi.