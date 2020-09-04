Akşam Postası / 4 Eylül 2020

1. Profesör: Kısıtlama için geç kaldık, salgın kontrolden çıktı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kısıtlama için çok geç kalındığını belirterek “Salgın tümüyle kontrolden çıkmış durumda” dedi.
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2. Meclis başkanı: Belli suçlara mahsus idam cezası uygulanmalı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim” dedi.
3. Miçotakis: Müzakere için Türkiye ‘provokasyon’u bırakmalı
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini ‘provokasyon‘ olarak nitelendirip diyalog için bu eylemlerin sonlandırılaması gerektiğini söyledi.
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4. Yılın ilk sekiz ayında en az 1306, ağustosta ise en az 208 iş cinayeti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre ağustosta en az 208 işçi, yılın ilk sekiz ayında ise en az 1306 işçi yaşamını yitirdi.
5. Rusya’nın ‘tartışmalı’ aşısında ilk sonuçlar: Katılımcılarda antikor oluştu
Rusya’nın tartışmalı corona aşısı Sputnik V’ye dair veriler sonunda paylaşıldı. Lancet tıp dergisinde yayınlanan faz 2 ve 3 sonuçlarına göre aşı antikor üretimi sağlıyor.