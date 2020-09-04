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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 4 Eylül 2020

1. Profesör: Kısıtlama için geç kaldık, salgın kontrolden çıktı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kısıtlama için çok geç kalındığını belirterek “Salgın tümüyle kontrolden çıkmış durumdadedi.

‘En fazla vaka olan il’ denen Ankara’nın valisi: Sokağa çıkma yasağı gündemde yok

2. Meclis başkanı: Belli suçlara mahsus idam cezası uygulanmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

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3. Miçotakis: Müzakere için Türkiye ‘provokasyon’u bırakmalı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini ‘provokasyon‘ olarak nitelendirip diyalog için bu eylemlerin sonlandırılaması gerektiğini söyledi.

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AB Türkiye’ye uygulayacağı ödül ve ceza yöntemine karar verecek

4. Yılın ilk sekiz ayında en az 1306, ağustosta ise en az 208 iş cinayeti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre ağustosta en az 208 işçi, yılın ilk sekiz ayında ise en az 1306 işçi yaşamını yitirdi.

5. Rusya’nın ‘tartışmalı’ aşısında ilk sonuçlar: Katılımcılarda antikor oluştu

Rusya’nın tartışmalı corona aşısı Sputnik V’ye dair veriler sonunda paylaşıldı. Lancet tıp dergisinde yayınlanan faz 2 ve 3 sonuçlarına göre aşı antikor üretimi sağlıyor.

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Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Negatif reel faiz politikasına son verilmesi ve piyasayla barışılması, ülkeye tekrar yabancı sermayenin çekilmesi gerekiyor” dedi.

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