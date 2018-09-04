Akşam Postası / 4 Eylül 2018

1. Operasyon arifesindeki İdlib’e hava akını başladı: AA’ya göre Ruslar sivilleri vuruyor

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 22 günlük aranın ardından Rus savaş uçaklarının cihatçıların elindeki İdlib’e yeniden saldırı düzenlediğini iddia etti.

2. Albayrak Londra’da ‘borç arıyor’: Bakanlar ve finans kuruluşlarıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İngiltere’nin başkenti Londra’daki finans kuruluşlarının 11 üst düzey ismiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

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3. Uzmana göre şarbon iki yolla yayıldı: Dere kenarında kurban kesme ve ithal saman

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet, son dönemde Türkiye’nin bazı bölgelerindeki hayvanlarda görülen şarbon hastalığının iki yolla yayılmış olabileceğini belirtti: Nehir ve dere kenarında kurban kesme alışkanlığı ve ithal saman…

4. İBB’den yalanlama: ‘Martı Projesi’ iptal edilmedi, yeniden düzenlenecek

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), ‘Martı Projesi’ olarak bilinen ‘Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi’ projesinin iptal edildiği yönündeki haberi yalanladı.

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5. Katılım zorunlu: Okul servisi değil, Yargıtay hakim ve savcıları Beştepe’ye taşınıyor

Tarihte ikinci kez Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan adli yıl açılış törenine tetkik hakimleri ve savcıların zorunlu katılım talimatıyla otobüslerle götürüldüğü ortaya çıktı.

6. AKP’li adaylardan ‘zor’ taahhütler: Yeşili katletmeyecek, eskortla dolaşmayacağım…

AKP, belediye başkan adayı göstereceği isimlerin seçim öncesi ‘yeşil alan katletmeyeceğim’, ‘eskortla dolaşmayacağım’ gibi taahhütler içeren bir açıklama yapmasını zorunlu tutacak.

7. HDP, tüm Türkiye’de kendi adıyla yerel seçime katılacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi’yle (DBP) değil kendi isimleriyle gireceklerini açıkladı.

8. Dolmuşta Nazan Bokurt’a saldıran kişiye suç duyurusu: Üç suçtan aranıyormuş

Ankara’da dolmuşta bir kişinin sözlü tacizi ve saldırı girişimine maruz kalan Yüksel Caddesi eylemcisi Nazan Bozkurt, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

9. 850 bin liralık ödeme Yargıtay’dan döndü: Kemal Sunal’ın oğlu telif davasını kaybetti

Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Gülşah Film’e açtığı telif davasını kaybetti.

10. İstanbul metrosunda nü tabloya ‘uygunsuz içerik’ yasağı: Gazete kağıdıyla kapatıldı

Sanatçı Özgürcan Taşçı, İstanbul metrosuna nü tablosunun alınmadığını belirterek resmini gazete kağıdıyla kapatmak zorunda kaldığını anlattı.

11. CHP’li Pekşen partiye yapılan sunumu anlattı: 2.5 milyon sahte oy kullanılmış

CHP’li eski vekil ve parti meclisi üyesi Haluk Pekşen, 24 Haziran seçimlerinde 2.5 milyon oy sahte oy kullanıldığını ve bu durumun partiye yapılan sunumda kendilerine aktarıldığını söyledi.

12. İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha: Çiğdem Özer

İYİ Parti’nin kurucularından Çiğdem Özer istifa etti.