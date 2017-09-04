Akşam Postası / 4 Eylül 2017

1- Erdoğan’dan ‘Adli Yıl’ mesajı: Yargı, 2023 hedefleri doğrultusunda hayati önemde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Eylül’deki ‘Adli Yıl’ açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı: “Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde yargı kurumları da hayati bir önem taşımaktadır.”

2- Almanya’daki ‘düello’ya Ankara’dan yanıt: Erdoğan’ın damga vurması tesadüf değil

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya’da genel seçimlere üç hafta kala bir araya gelen adaylar Martin Schulz ve Angela Merkel’in Türkiye’ye dönük eleştirilerine yanıt verdi.

Reklam

3- Merkel, Türkiye’yle müzakerelerin durumunu AB gündemine taşıyacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki tam üyelik müzakerelerinin sona erdirilip erdirilmeyeceğini ekim ayında yapılacak AB Zirvesi’nde Avrupalı liderlerle görüşeceği duyuruldu.

4- ‘Kriz’in ortasında: ‘FETÖ’den gözaltında olan Alman vatandaşı çiftten biri serbest

Almanya’dan tatile geldikleri Antalya Havalimanı’nda ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alman vatandaşı çiftten S.A. serbest bırakıldı.

5- CHP’nin cumhurbaşkanı adayı: Kılıçdaroğlu’nun ısrarı yok, aktif biri olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Seçtiğimiz cumhurbaşkanı yürütme yetkisini kullanacak, aktif bir cumhurbaşkanı olmalı. Sadece denge unsuru olacak bir cumhurbaşkanı adayı ile çıkmamız söz konusu olamaz” dedi.

6- İki eğitimciden duruşmaya çağrı: Bizi hücrelerden alacak olan sahiplenmeniz

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 14 Eylül’de görülecek duruşmalarına çağrı yaptı: “Bizi bu zalim hücrelerden alacak olan bizim için mahkeme kuranların adaleti değil, sizin sahiplenmeniz olacak.”

7- 11 Eylül’deki duruşmayı hatırlatan Kadri Gürsel: Türkiye adaletsiz yaşayamaz

Cumhuriyet gazetesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan gazeteci Kadri Gürsel, cezaevinden mesaj gönderdi: “Türkiye adaletsiz yaşayamaz.”

8- Adli yıl açılışına ‘dinleyici’ olarak davet edilen Feyzioğlu: Alkışlamak için gitmeyiz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘dinleyici’ olarak davet edildiği adli yıl açılış töreni için “Sırf alkışlamak için gitmeyiz” dedi.

9- Sabah yazarının ‘isim benzerliğiyle’ ‘FETÖ’cü ilan ettiği Cem Yılmaz özür bekliyor

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu’nun ‘isim benzerliği’ üzerinden ‘FETÖ’ bağlantılı ilan ettiği komedyen Cem Yılmaz özür beklediğini söyledi.

10- ‘Taze’ bakan Fakıbaba’dan geçmişe mesaj: Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, usulsüz faturayla destekleme primi alıp yolsuzluk yapanları uyardı: “Benden önce yolsuzluklar varmış. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım.”

11- Havasızlıktan ölen çocuğun amcası: İhmal yok, siyah camlardan başta fark edemedik

Şanlıurfa’da oyun oynamak için bindiği belirtilen otomobilde havasızlıktan boğularak yaşamını yitiren dört yaşındaki Murat Birinci’nin amcası İbrahim Birinci, yeğeninin ihmal ya da kasıt sonucu ölmediğini söyledi.

12- Eroğlu ‘Haçlı seferi’ni gördü ve artırdı: Batı, PKK’ya silah vermek için fabrika kuruyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Batı’nın PKK’ya silah vermek için özel fabrikalar kurduğunu öne sürdü.

13- Dünyanın düz olduğunu savunan ‘AK Gençlik’ yöneticisinden geri adım: İnandığım için değil, ilginç geldi

Dünya’nın düz olduğunu savunan AKP gençlik kolları yöneticisi Tolgay Demir, ‘Düz dünya teorisi’ başlıklı bir yazıyı paylaştığını belirterek, “İnandığım için değil; bana ilginç geldi, paylaşmak istedim. Benim böyle bir söylemim yok” dedi.

14- ‘Burning Man’ festivalinde alevlere dalan bir kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Nevada eyaletinde 31’incisi düzenlenen ‘Burning Man’ festivalinde, festivalin kapanışına yakın geleneksel olarak yakılan devasa tahta heykelin alevlerinin arasına dalan bir adam hayatını kaybetti.