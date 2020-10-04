Akşam Postası / 4 Ekim 2020

1- Son 24 saat: 1429 yeni hasta, 57 can kaybı; 1182 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1429 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti.

2- Sağlık bakanı: 13 aşıdan beşi insan deneyleri aşamasına yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’a karşı geliştirilmeye çalışılan yerli aşılardan beşinin insan deneyleri safhasına ulaştığını dile getirdi.

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3- Biri 94, diğeri 86 yaşında; kronik hastalıkları da var: Covid-19’u yendiler

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Mehmet Görgün ve 86 yaşındaki eşi Azize Görgün, Covid-19’a yakalandı ve kronik hastalıkları da olmasına rağmen iyileşti.

4- Oruç Reis gemisi limandan ayrıldı

Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yaparken geçen ay limana çekilen Oruç Reis gemisi, limandan ayrılarak açığa demirledi.

5- Engelli köpek sahiplenen Erdoğan: Yasanın bir an önce çıkmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ziyaret ettiği hayvan barınağında, ‘Leblebi’ isimli engelli bir köpeği sahiplendi. Erdoğan, “Meclisimizin hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek, tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum” dedi.

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6- CHP raporu: Ücretsiz izindeki işçilerin üçte biri işe çağırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı raporda, ücretsiz izinde bulunan işçilerin yüzde 35’inin işyerine çağırıldığı belirtildi.

7- Van’da bir minibüste 72 sığınmacı: İkisi havasızlık nedeniyle hayatını kaybetmiş

Van’da durdurulan bir minibüsteki sığınmacılardan ikisinin havasızlık ve aşırı kalabalık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

8- Taksim’deki cami inşaatının yüzde 80’i tamamlandı: Yıl sonuna kadar bitmesi bekleniyor

İstanbul’daki Taksim Meydanı’nda inşa edilen caminin genel işçiliğinin yüzde 80’i tamamlandı.

9- MHP’li vekilin şoförünün çarptığı güvenlik görevlisi ve belediye şikayetçi oldu

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın makam şoförünün otomobille çarpıp yere düşürdüğü özel güvenlik görevlisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşıdı.