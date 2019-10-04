Akşam Postası / 4 Ekim 2019

1- Eski HDP’li vekil Önder serbest

Fotoğraf: Twitter / Züleyha Gülüm

Eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi. Önder’i Kandıra Cezaevi’nin kapısında kızı Ceren Önder karşıladı.

2- KHK’lıların Ankara’daki buluşmasına valilik yasağı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen kamu çalışanlarının 5-6 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceği ‘KHK’lılar Büyük Buluşması’ valilik tarafından yasaklandı.

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3- Akşener: ‘Millet ittifakı’nın dağılacağı iddiası ‘cumhur ittifakı’nın fantezisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘millet ittifakı’nın dağılacağına dair soruların iktidar cephesinin bileşenlerinin ve onları destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun olduğunu söyledi.

4- Bahçeli’den yazılı açıklama: CHP kontrolden çıkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP’nin tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır” dedi.

5- Saraçhane’de 100 gün

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için millet ittifakı tarafından aday gösterildiğinde kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. 31 Mart’taki seçimde ipi 13 bin farkla göğüsledi. Ancak, itiraz sonucunda seçim yenilendi. 17 Nisan’da verilen, 19 gün elinde tuttuğu mazbatası 6 Mayıs’ta elinden alındı. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark atarak İstanbul büyükşehir belediye (İBB) başkanı seçildi.

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6- AİHM, hükümetin ‘tek taraflı üzüntü’ beyanıyla karakolda ölüm dosyasını kapattı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), karakolda şüpheli intiharla ilgili olarak hükümetin ‘üzüntü’ beyanını ve tazminat ödeme teklifini yeterli görerek dosyanın kapatılmasına karar verdi. AİHM’in ailenin tazminat miktarını kabul etmemesine rağmen verdiği kararla, ihlale hükmedilmeden dosya kapatılmış oldu. Başvurucuların avukatı Nezahat Paşa, AİHM’in bu kararla kendi varlık nedenini inkar ettiğini belirterek tek taraflı beyanla dosyanın kapatılmasının ihlal kararı verilmesini önlediğini, bu durumda ulusal yargı makamlarının da etkili soruşturma yapma olasılığının zayıfladığını kaydetti.

7- Soma A.Ş. 2 bin 800 işçinin tazminatını, 301 ailenin alacağını ödemiyor

Soma Holding CEO’su Can Gürkan faciadan beş gün sonra gözaltına alınmıştı Fotoğraf: DHA

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul’daki plazasının icralık olmasıyla gündeme gelen Soma A.Ş.’nin 2 bin 800 işçinin tazminatını ve 301 ailenin alacağını ödemediğini belirterek hem işveren hem de sendikanın kanunu boşa düşürmek üzere yalan söylediğini öne sürdü: “3 binin üzerinde vatandaşımızın parası Soma A.Ş. kulesinde duruyor.”

8- Öğrenciler dahil 4 milyona yakın kişinin hesabına e-haciz kondu

Devlete borcunu ödeyemeyen 3,9 milyon yurttaşın banka hesabına e-haciz kondu. Hesaplar arasında öğrenim kredisi alan öğrencilerinki de bulunuyor.

9- Üç giyim firması peş peşe konkordato istedi

Türkiye genelinde İmza adıyla 53 mağazası ve 150’den fazla bayisi bulunan giyim markası Taşkınırmak Giyim için konkordato talep edildi. Mahkeme, grubun iki şirketi için üç aylık geçici mühlet verdi, konkordato komiseri ataması yaptı. Taşkınırmak’ın yanısıra Marka Park mağazaları ve Vepa Spor da konkordato talep etti.

10- Alman takımı, Başakşehir maçında polisin ‘haçlı bayrak tacizi’ni UEFA’ya götürüyor

Fotoğraf: Twitter / Gladbach

Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ın sportif direktörü Max Eberl, Başakşehir maçı öncesi İstanbul polisinin Alman taraftarların bayraklarını ‘üzerinde haç var diye’ stadyuma almadığını belirterek, bunu UEFA’ya şikayet edeceklerini söyledi.

11- Avcılar’da depremde hasar gören iki okulda daha ders yapılmayacak

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da geçen hafta meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Avcılar’da iki okul binası riskli bulunarak eğitim ve öğretime kapatıldı. Bugün için tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.

12- İBB sözcüsü: Altunizade metrobüs durağında yoğunluk üç günde yüzde 80 azalmıştır

cgr altunizde metrobüs havadan

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) sözcüsü Murat Ongun, “Altunizade metrobüs durağında alınan bazı önlemlerle yoğunluk 3 günde yüzde 80 azalmıştır” dedi.

13- Ankara’daki 31 hektar alan Alman kamyon şirketine tahsis edildi

Fotoğraf: Reuters

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yer alan 31.3 hektar alan MAN Türkiye AŞ’ye münferit yatırım alanı olarak tahsis edildi.

14- Gaziantep Üniversitesi Suriye’de üç fakülte kuracak

Gaziantep Üniversitesi, El-Bab, Azez ve Afrin’de üç fakülte kuracak.

15- Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir ‘sondaj’ çıkışı daha: Egemenliğimiz ihlal ediliyor

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin Lefkoşa’nın offshore hidrokarbon aramaları için lisans verdiği bir bölgedeki sondaj çalışmalarının, egemenlik hakkına karşı ihlallerin artarak sürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

16- ‘Merkez’in enflasyon raporu: Enerji fiyatlarında artış sürecek

Merkez Bankası (MB) enerji fiyatlarında artış eğiliminin ‘elektrik fiyat ayarlaması’nın etkisiyle ekim ayında süreceğini bildirdi.

17- Greta, Trump’tan sonra Putin’in sözleriyle de profilini güncelledi

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın iğnelemelerinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eleştirilerine de Twitter profilini ‘kibar ama bilgilendirilmemiş’ diye güncelleyerek karşılık verdi.

18- Banksy’nin vekilleri şempanze olarak resmettiği tablosu rekor fiyata satıldı: 9.9 milyon sterlin

‘Banksy’ adıyla tanıtan Britanyalı sanatçının, ‘Avam Kamarası’nı şempanzelerin istila ettiğini hayal ederek’ yaptığı tablo açık artırmada rekor fiyata, 9.9 milyon sterline (63.3 milyon lira) alıcı buldu.