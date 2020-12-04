Akşam Postası / 4 Aralık Cuma

1. Erdoğan: Aşı konusunda sadece Çin’le değil Rusya’yla da görüşmeler var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısının tedariği konusunda sadece 50 milyon doz için anlaşmaya varılan Çin’le değil Rusya’yla da görüşmeler yapıldığını söyledi.

2. ‘Asgari ücret’te ilk toplantı: İşçilerden ‘geçim’, işverenden ‘kayıt dışı’ vurgusu

Asgari ücretin belirleneceği dört toplantıdan ilki bugün yapıldı. İşçi kesimi, asgari ücretle bir ailenin geçinmesinin zor olduğunu söylerken, işverenin ‘kayıt dışı’ vurgusu dikkat çekti.

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3. ‘Tank palet’ tartışması: Bahçeli RTÜK’e ‘arka çıktı’, Habertürk ve Ciner’i eleştirdi

Başarır ve Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habetürk’e ceza veren RTÜK’e arka çıkarken, kanalın sahibi Turgay Ciner’e de yüklendi.

4. Kamu bankaları kredi vermedi: İBB, metro için 580 milyon dolar dış borç aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), altyapı projelerini finanse etmek için 580 milyon dolar borçlandı.

5. Zeydan Karalar: 18 yaşındakiler ölüyor, işin ciddiyetini anlamalıyız

Fotoğraf: AA

Covid-19 tedavisinin ardından görevine dönen, ilaç tedavisi süren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlerin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, toplumun işin ciddiyetini anlaması gerektiğinin altını çizdi.

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6. İstiklal Caddesi’nde karekod dönemi

Fotoğraf: DHA

İstanbul’daki İstiklal Caddesi’ne girişte karekod uygulaması başlatıldı.

7. ABD’de, Türkiye’ye yaptırım öngören tasarıda son aşamaya gelindi

ABD Kongresi’nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’na son halini verdi.

8. AB zirvesine başkanlık edecek Michel: Türkiye ile kedi-fare oyunu sona ermeli

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynakları üzerine yaşanan anlaşmazlığa atıfta bulunarak, Türkiye ile AB arasındaki ‘kedi-fare’ oyununun sona ermesi gerektiğini söyledi.

9. İzleyicisinden gelen istek üzerine sevgilisinin ölümüne sebep olan ‘Youtuber’ tutuklandı

Fotoğraf: Youtube

Rus bir YouTuber, bir izleyicisinin ‘hamile kız arkadaşının istismara uğradığını görmek için ödeme yapmasından sonra’, canlı yayında sevgilisinin ölümüne sebep oldu.

10. 20 yıldır, kaybettiği eşinin oynadığı numaralarla kupon dolduran kadın lotoda büyük ikramiyeyi kazandı

Fotoğraf: The Lott

Avustralya’da, 20 yıldır, kaybettiği kocasının sürekli oynadığı numaralarla lotoda şansını deneyen bir kadın sonunda tutturdu; 1 milyon Avustralya doları (5.79 milyon lira) kazandı.

11. Tolkien’in satılığa çıkacak evi için Gandalf ve Bilbo harekete geçti

J.R.R. Tolkien’in ‘Orta Dünya’yı yarattığı evini ‘Yüzüklerin Efendisi’ oyuncuları para toplayarak satın alacak. Evin edebiyat merkezine dönüştürülmesi planlanıyor.