Akşam Postası / 4 Aralık 2019

1- NATO zirvesi sona erdi: Terörizm hala tehdit; Türkiye Baltık Planı’nı onayladı

Kuruluşunun 70’nci yılında Britanya’da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede “Terörizmin tüm türleri hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

2- Ceren Özdemir toprağa verildi: Annesinden ‘Faili meçhul kalmasın’ çağrısı

Fotoğraf: DHA

Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir bugün okulundaki törenin ardından öğle namazı sonrası toprağa verildi.

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3- Şule Çet davası: Aksu müebbet ve 12.5 yıl, Akand 18 yıl cezaya çarptırıldı

Ankara’da bir plazadan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Şule Çet davasında bugün karar açıklandı.

4- Sosyal psikolog Süssenbach: Cinsel şiddet afiş ve kampanyalarla azaltılamaz

İstinye Üniversitesi’nin konuğu olan Alman sosyal psikolog Prof. Dr. Philipp Süssenbach, cinsel şiddetin afiş veya kampanyalarla azaltılamayacağına dikkat çekerek, “Cinsel şiddet ile mücadelede en etkili yöntem, mağdur olan kadınların yaşadıklarını topluma anlatmaları ve toplum bireyleriyle bir etkileşim içine girmeleridir” dedi.

5- HDP’li vekil: Demirtaş’a holter cihazı takıldı

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde rahatsızlanan ve önceki gün hastaneye kaldırılıp taburcu edilen HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a holter takıldığı açıklandı.

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6- AKP’li vekil, Erdoğan’ın ‘termik’ vetosunu ‘kuvvetler ayrılığı’na bağladı

AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, termik santrallere baca filtresi takılmasına dair tartışmalar sırasında, AKP genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kanunu veto etmesini ‘kuvvetler ayrılığı’na yordu.

7- Bahçeli: Kanunlaştırmaya sayısal gücümüz yetmez; af teklifini beklemeye aldık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,kamuoyunda ‘af teklifi’ olarakbilinen, 24 Eylül 2018’de verdikleri kanun teklifini ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında ‘tezat ve tersliklerin yaşanmaması’ ve ‘konunun istismar edilmemesi’ maksadıyla beklemeye aldıklarını açıkladı.

8- Marmara’daki depremleri ölçen fiber optik kabloları balıkçıların trol ağları parçaladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, Marmara Denizi tabanına sismik hareketliliği tespit etmek için yerleştirilen fiber optik kabloların trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını açıkladı.

9- İmamoğlu: Ulaşımda, ‘deniz’in payını artıracağız; daha keyifli ve huzurlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ulaşımında ‘deniz’in çok küçük bir payı olduğuna dikkat çekerek, “Bunu artıracağız” dedi. Deniz ulaşımının daha keyifli ve huzurlu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 11 Aralık’ta ‘deniz çalıştayı’ düzenleyeceklerini söyledi.

10- Erdoğan’ın açılışını yaptığı AVM’ye Ziraat Bankası’nca el kondu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2013’te törenle açtığı Ankara’daki ‘Next Level İş Merkezi’nin AVM bölümüne, Varlık Fonu’na devredilen Ziraat Bankası tarafından el kondu.

11- Vakıfbank’ın yüzde 58.5’lik hissesi Hazine’ye devredildi

Vakıfbank’ın yüzde 58.5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi.

12- UniCredit Avrupa’daki maliyetlerini azaltmak için işçi çıkaracak; pay geri alacak

İtalya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi UniCredit yatırımcıların gelirlerini iyileştirmek için bu yıl pay geri alımı yapacağını ve Avrupa’da maliyetleri 1 milyar avro (yaklaşık 6.3 milyar lira) düşürmek için 2020-2023’ü kapsayan yeni stratejik planı kapsamında çalışanların yüzde 9’unu işten çıkaracağını açıkladı.

13- Uludağ’da kaybolan iki dağcı üç gündür aranıyor

Bursa’daki Uludağ’a 1 Aralık’ta tırmanan iki dağcı, üç gündür aranıyor.

14- Mardin’de suya kayyım zammı: Metreküp fiyatı üç kat arttı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), suya zam yaptı.

15- Yekta Kopan: Sürdürülebilir içerik her zaman dünyayla bağ kuran içeriktir

Günümüzde enformasyon kaynakları ve eğlence platformları teknolojiyle beraber değişiyor ve gelişiyor. Özellikle Youtube, içerik üretimi ve izleyici talepleri açısından uzun süredir çok fazla talep görmeye başladı. Youtube’da üretilen içeriklerin kalitesi tartışılsa da insanlar bu mecrada üretilen içerikleri ilgiyle takip ediyor. Dört yılı aşkın süredir Allianz Motto Müzik kanalında Noktalı Virgül programını yapan Yekta Kopan ile bu konuyu, dijital mecralar ve marka ilişkisini konuştuk.

16- Uyuşturucuyla yakalanan gardiyan, görev yaptığı cezaevine kondu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, infaz koruma memuru R.K. uyuşturucuyla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.K., görev yaptığı cezaevine gönderildi.

17- MB: Enflasyondaki yükselişte temel mal grubundaki düşük baz etkisi öne çıktı

Merkez Bankası (MB) aylık bazda beklentilerin altında yüzde 0.38, yıllık bazda ise 2.01 puanlık yükselişle yüzde 10.56’ya çıkan yıllık enflasyon verilerinin ardından bugün yayımladığı raporda “Bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisi öne çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

18- Üç aydır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri dersleri boykot etti

Doğa Koleji bünyesinde çalışan ve üç aydır maaşları ödenmeyen öğretmenler, tüm şubelerde dersleri boykot etti.

19- Filipinler’de Kammuri Tayfunu’nda ölü sayısı 17’ye yükseldi

Filipinler’in güneyinde başlayan Kammuri Tayfunu, etkisini sürdürüyor. Aşırı yağışlardan dolayı sel ve evlerde çökmeler meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

20- Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir kutup ayısının üzerine siyah sprey boya ile Sovyetler Birliği’nin 2’nci Dünya Savaşı’nda kullandığı tankın adı –‘T-34’- yazıldı.