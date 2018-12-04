Akşam Postası / 4 Aralık 2018

1. Erdoğan AİHM kararı için ‘İşi bitiririz’ demişti: Demirtaş’ın cezası kesinleşti

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın dört yıl sekiz aylık hapis cezası istinaf mahkemesinde kesinleşti.

2. Beş yıl sonra: Bir haftada 120 kişiye Gezi davası

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili son bir haftada 120 kişiye altı ayrı dava açıldı.

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3. Otomotivde ÖTV ve KDV indirimi de ‘kar etmedi’: Satışlarda yüzde 33,75 düşüş

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 yılı 11 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 adet olarak gerçekleşti.

4. Merkez’in eksi enflasyon analizi: Vatandaş harcamadı, TL yükseldi, vergi düştü

Merkez Bankası, kasım ayı enflasyonunun eksi çıkmasını Türk Lirası’ndaki değerlenmeye bağlı olarak enerji fiyatlarındaki düşüş, vergi indirimleri ve ürünlere yönelik talebin daralmasına bağladı.

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5. ABD’nin Suriye temsilcisi: Astana’yı başta biz de destekledik ama fişi çekme zamanı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye için yapılan Astana görüşmelerinin başarısız olduğu söylemini tekrarlayarak “Artık Astana’nın fişini çekme vakti” dedi.

6. Sıla’nın yeni videosunu savcılık inceleyecek

Oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada savcılık yeni ortaya çıkan videoyu inceleyecek.

7. ABD muafiyet tanımıştı: Türkiye kasımda İran’dan hiç petrol almadı

ABD’nin İran’dan petrol ithalatına geçici muafiyet tanıdığı ülkeler arasında yer alan Türkiye, kasımda bu ülkeden alım yapmadı.

8. Spotify’da Türkiye’nin en çok dinlenenleri: Ezhel, Aleyna Tilki ve Gazapizm

Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify, yılın en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılarını açıkladı.

9. Bahçeli’den ‘akil insanlar’a ağır sözler: Akıllı olun, milletin şamarını yersiniz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta bir araya gelen Akil İnsanlar Heyeti’ni hedef aldı.

10. MEB, ders kitaplarını ‘FETÖmetre’yle incelemiş: 100’ü sakıncalı, 12’si yasaklı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapay zeka vasıtasıyla ‘FETÖ’ ve intihal incelemesi yaptığı çok sayıda kitaptan 100’ünü ‘sakıncalı’ buldu, 12 kitap ise yasaklandı.

11. Bu söz müftülük etkinliğinde söylenmiş: Laiklik en büyük tehlike

Eğitim İş Sendikası, İzmir’in Güzelbahçe Müftülüğü’nin düzenlediği etkinlikte ilahiyatçı Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun “Laiklik en büyük tehlike” dediği öne sürüldü.

12. Millet bahçeleri: Halka açık, şeffaf ihaleye kapalı

AKP’nin seçim vaadi olarak planlanan ‘millet bahçesi’ projeleri, afet gibi acil gereklilik arz eden durumlar için yasaya konmuş kapalı usulde ihale yöntemiyle dikkat çekiyor.

13. Gizli değil ‘hayalet’ tanık: Beş yıl hapis yatıran ifadeyi veren kim bilinmiyor

Şırnak’ta gizli tanık ifadesiyle tutuklanan bir yurttaş, beş yıl sonra ortada gizli tanık olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

14. Fransa, akaryakıt zammını altı aylığına askıya aldı

Fransa’da protestolara neden olan akaryakıt zammı askıya alındı.

15. İYİ Parti, beş ilin başkan adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında beş ilde belediye başkan adayını açıkladı.

16. AB vizelerde zamlı tarifeye geçiyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uyguladığı vize ücretlerinin artırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı AB Konseyi’nde de kabul edilirse vize ücreti yaklaşık 360 liradan 480 liraya çıkacak.

17. Bin dönüm ıspanak çürümeye bırakıldı: Seneye pahalılaşabilir

İzmir’in Foça ilçesinde, çiftçiler devlet desteğinin yetersizliği yüzünden ıspanağı maliyetine bile satamadıklarını belirtip, toplamıyor. Tarlalarda kalan yüzlerce dönüm ıspanak, çürümeye terk edildi.

18. 10 HDP’li vekil Güven’e destek için Meclis’te iki günlük açlık grevine başlıyor

HDP’li on milletvekili, açlık grevine giren HDP’lilere yönelik gözaltılara tepki göstermek ve 27 gündür açlık grevi yapan tutuklu milletvekili Leyla Güven’le dayanışmak için haftalık grup toplantısının ardından Meclis’te iki günlük açlık grevine başlayacak.

19. Dünya Sağlık Örgütü, ‘genetiği değiştirilen bebek’le ilgili heyet oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de bir bilim insanının ‘bebeklerin genetiğini değiştirdiği’ iddiasının ardından ‘gen düzenlemelerini’ araştırmak amacıyla bir heyet oluşturulacağını duyurdu.

20. Avrupa’da bir ilk: Lüksemburg tamamen ‘yeşilleniyor’

Lüksemburg, Avrupa’da keyif amaçlı esrar üretim, satış ve kullanımını tamamen serbest bırakan ilk ülke olacak.

21. AYM: bianet’in haberine erişim engeli basın özgürlüğünün ihlali

Anayasa mahkemesi, 12 sene önce yayınlanan bir habere getirilen erişim engelinin ‘basın özgürlüğünün ihlali’ olduğuna hükmetti.

22. Eski HDP milletvekili Aydoğan’a verilen hapis cezası kesinleşti

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, vekilliği düşürülen eski HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan’a ‘PKK propagandası yaptığı’ iddiasıyla iki yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu.