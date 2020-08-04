Akşam Postası / 4 Ağustos 2020

1. Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Evine dön

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ibadete açılan Ayasofya’da namaz kılmasını ‘CHP ve HDP ile ittifaktan ayrışması’ olarak yorumladı; “Derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır” dedi.

2. ATO: Ankara’daki pandemi hastanelerinde yoğun bakım üniteleri doldu

Ankara Tabip Odası (ATO), pandemi hastanelerinde yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğunu, şehirdeki diğer hastanelerde de benzer sorunlar yaşandığını belirtti. ATO’nun raporunda, Ankara’da günlük corona virüsü pozitif vaka sayısının bine yaklaştığı ifade edildi.

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3. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 11.76, aylık bazda yüzde 0.58

Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0.58 arttı.

4. Gülistan Doku soruşturmasında yeni rapor: Avukata göre ‘intihar tezi çürüdü’

Tunceli’de Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yer alan bilirkişi raporu, Dinar Köprüsü’ndeki suda insan düşmesine bağlı bir hareketliliği olmadığı tespitini yaptı. Doku ailesinin avukatına göre, ‘bilirkişi raporu intihar iddiasını tamamen çürütüyor.’

5. Pınar Gültekin’in katili, aldığını iddia ettiği şantaj ve tehdit mesajlarını gösteremedi

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı, ifadesinde daha önce iddia ettiği ‘Gültekin’in kendisine gönderdiği şantaj ve tehdit mesajlarını’ savcıya gösteremedi.

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6. Yunanistan: Türkiye’den gelen sığınmacıların sayısı azaldı

Yunanistan, Covid-19 salgını ve artan sınır kontrolleri nedeniyle Türkiye’den gelen sığınmacıların sayısının azaldığını açıkladı.