Akşam Postası / 4 Ağustos 2018

1- Erdoğan işaret etti: Parlamentoya girsinler diye destek verenler de hesap verecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden CHP ve HDP’yi işaret ederek, “Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklardır. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir” dedi.

2- Türkiye’den ABD’ye misilleme: Bakanların mal varlıkları dondurulacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “ABD’nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye’deki mal varlıklarını donduracağız” diye konuştu.

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3- Hakkari’de PKK saldırısı: Bir özel harekat polisi hayatını kaybetti

Hakkari’deki PKK saldırısında 26 yaşındaki özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz hayatını kaybetti.

4- Karar Danıştay’ın: MEB ile Ensar arasındaki protokol yasaya aykırı bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı ile adı Karaman’daki yurtta çocuk istismarıyla hatırlanan Ensar Vakfı arasında imzalanan protokolün yürütmesi durduruldu.

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5- ‘Bedelli’ birlikleri: Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki kışlalar

Milli Savunma Bakanlığı’nın bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

6- Ekonomist görüşü: Çin, Türkiye’ye para vererek risk almak istemeyecektir

Ekonomist Mustafa Sönmez, “ABD ve AB piyasalarından bulunamayan kaynağın Çin’den elde edilmesi hiç de kolay değil” dedi.

7- Bir aylık bilanço: Temmuzda en az 195 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Temmuz 2018’de en az 195 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

8- 10 yılda 116 bin çocuk kayboldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yılda 116 bin 94 çocuk kayboldu.

9- Kaçak maç yayınını engellemek için Periscope’a 90 dakikalık yasak

Canlı yayın uygulaması Periscope’a Süper Lig maçlarının oynandığı süre boyunca 90 dakikalık erişim engeli getirildi.

10- Gayrimenkul raporu: Ofislerin yüzde 30’u boş

Ofis binalarındaki kira ortalamaları 2017 yılının ikinci çeyreğine göre dolar bazında yüzde 12 gerilerken, ofislerin yüzde 30.4’ünün boş olduğu belirtildi.

11- Bakanlıktan ‘fayton tasarısı’: Atlar en fazla altı saat çalıştırılabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağına göre, atlar en fazla altı saat çalıştırılabilecek, iki saat arayla dinlendirilecek.

12- TRT yöneticisi, Eurovision birincisi Conchita Wurst’i hedefe koydu!

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Eurovision yarışmasına şimdilik katılmayacaklarını söylerken “Aynı anda hem erkeğim hem kadınım” diyen birini çocuklara seyrettiremeyeceğini ifade etti.

13- Dört aylık medya raporu: Gazetelerde 3 bin 76 nefret söylemine rastlandı

Hrant Dink Vakfı’nın araştırmasına göre, bu yılın ilk dört ayında ulusal ve yerel basında çıkan yazı ve haberlerde 76 grup hakkında 3 bin 76 nefret söylemi yapıldı.

14- Rusya’da helikopter düştü, kurtulan olmadı: 18 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da bir helikopterin düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.