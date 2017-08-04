Akşam Postası / 4 Ağustos 2017

1- ‘TRT çiftliği’: Geçen yıl dış yapımlar için ‘yandaş şirketler’e 753 milyon lira ödendi

Kamu yayıncısı TRT’nin geçen yıl dış yapımlara 753 milyon lira ödediği ortaya çıktı.

2- ‘Sarıklı’ polise soruşturma: Açığa alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde sakal uzatıp başında sarıkla dolaşan polis memuru Kuraner Erbaş, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

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3- Erdoğan ‘kararlı’: Dinini bilen kuşaklar yetiştireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘dinini bilen kuşaklar’yetiştirmekte ‘kararlı’ olduğunu söyledi.

4- ‘Darbenin mimarı’ denen Akın Öztürk: Kimseye talimat vermedim, keşke ölseydim

‘Darbenin mimarı’ olarak anılan eski Orgeneral Akın Öztürk, hakkındaki suçlamaları ‘haksız’ diye niteledi.

5- Akıncı Üssü’ne mühimmat taşıyan binbaşı: Darbe gecesi sabaha kadar kitap okudum

Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’ne mühimmat taşıyan helikopterin pilotu eski binbaşı Deniz Aldemir, soruşturma sırasında verdiği ifadeyi reddederek, o gece kitap okuduğunu öne sürdü.

6- Akıncı Üssü davasında ‘sivil imam’: Şu an için FETÖ darbesi olarak görüyorum

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarından ‘sivil imam’ Nurettin Oruç, çapraz sorgu sırasında girişimi, ‘FETÖ darbesi’ olarak gördüğünü söylerken hakkındaki iddiaları da reddetti.

7- IŞİD mensupları, Türkiye’de canlı bomba saldırısı için kura çekmiş

Van’da kabul edilen IŞİD iddianamesinde, örgüt mensuplarının canlı bomba saldırısı yapmak için kendi aralarında kura çektiği belirtildi.

8- AYM’den 70 bin ‘OHAL’ başvurusuna ret: İç hukuk yolları tüketilmedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL KHK’larıyla doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki 70 bin 71 başvuruyu reddetti.

9- Valilikten ‘asker uğurlama’ genelgesi: İhlale müsaade edilmeyecek

İstanbul valiliği, asker uğurlama konvoylarıyla ilgili genelge yayınladı. Genelgede, kuralları ihlal eden davranışlara müsaade edilmeyeceği ve ihlal edenler hakkında yasal müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.

10- Emniyetin ‘çelliste darp’ savunması: Polisin boğazını sıktı, hakaret etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kadıköy metrosunda polis tarafından darp edildiğini söyleyen çellistin, bir polisin boğazını sıktığını ve küfrettiğini savundu.

11- İstanbul’da sıcaklık 45 dereceye kadar hissedilecek, ardından sel gelebilir

Küresel ısınma ve kentleşmenin etkisiyle son günlerde sıcak hava ve peş peşe selleri aynı anda yaşayan İstanbul için 8-9 Ağustos tarihleri için alarm verildi.

12- ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet hazırlığı: 50 bin tane üretilecek

Bir süredir gündemde olan ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet uygulaması için çalışmalar başladı. Kıyafetlerin renginin badem kurusu olacağı belirtildi.

13- Sular da kurudu: Rize’de HES’lerin bulunduğu dereler akmıyor

Türkiye’nin en çok yağış alan kenti Rize’de kurulu hidroelektrik santralleri (HES) nedeniyle bazı dereler kurudu.

14- Yılın ilk yedi ayında 1119 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

Yılık ilk yedi ayında en az 1119 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk yedi ayında hayatını kaybeden işçi sayısı geçen yıla göre arttı.

15- Vapurda güvenliklerin darp ettiği simitçi: ‘Polise söylersen öldürürüz’ dediler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlilerinin vapurda saldırdığı 18 yaşındaki simitçi, ölümle tehdit edildiğini belirterek, “Geceleri uyuyamıyorum, psikolojim bozuldu” dedi.

16- Bakana göre düzenlemede ‘hassas olmalı’: Müftü kıysın nikahı, imam niye kıysın?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tartışmalara yol açan müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemede, aynı yetkinin imamlara da verilmesine karşı çıktı.

17- Hafriyat kamyonunun ezdiği İdil Dere’nin annesi HDP’nin Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde

Kızı Şule İdil Dere’nin yaşamını yitirdiği yere 100 metre mesafede tutulan HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni ziyaret eden Nesrin Aslan, “Çok öfkeliyim. Adalet istiyorum. Bu işin sorumlulardan hesap sorulmasını istiyorum” dedi.

18- Yıldırım gazetecileri ‘tatile yolladı’: Bu aralar gündemde fazla bir şey yok

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündemle ilgili sorusunu “Bu aralar gündemde fazla bir şey yok. Siz de biraz tatil yapın” diye yanıtladı.

19- Yakalanınca kendini bıçakladı: Adana’da 11 yaşındaki kıza istismarla suçlanan şüpheli tutuklandı

Adana’da 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarla suçlanan 51 yaşındaki adam tutuklandı.

20- Araştırma: Erkekler pornoyla ne kadar erken tanışırsa o kadar cinsiyetçi oluyor

ABD’de Nebraska Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre erkekler pornoyla ne kadar erken yaşlarda tanışırlarsa ileride o kadar cinsiyetçi davranış sergiliyor.