Akşam Postası / 31 Temmuz 2020

1. Son 24 saat: 982 yeni vaka, 17 can kaybı; 996 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 982 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 17 kişi hayatını kaybetti, 996 kişi iyileşti.

2. Kurban Bayramı’nda sosyal mesafesiz, sağlıksız koşullarda kesim yapıldı

Fotoğraf: DHA

İstanbul ve Kocaeli’de vatandaş yasak olmasına rağmen sokakta ve boş arsalarda sağlıksız koşullarda, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeden kurban kesti.

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3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram namazını da kılıçla kıldırdı

Fotoğraf: AA

Ayasofya’da 24 Temmuz’da kılınan ilk cuma namazında elinde kılıçla hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı namazını da kılıçla kıldırdı.

4. ‘Sosyal medya’ kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

5. Hürriyet yazarının iddiası: Muharrem İnce 15 Eylül’de parti kuruyor

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP’li Muharrem İnce’nin eylül ayında yeni partisini ilan edeceğini öne sürdü.

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6. Bir ayda 60 gazeteci hakim karşısına çıktı

CHP’nin eski İstanbul milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş’ın hazırladığı rapora göre temmuz ayında 60 gazeteci hakim karşısına çıktı.

7. İzmir’deki yangının yarattığı tahribat havadan görüntülendi

İzmir’de dün çıkan yangında 25 hektar alan zarar gördü. Tahrip olan alan havadan görüntülendi.

8. AKP, Dilipak’a köşe yazısı nedeniyle dava açacak

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’a köşe yazısındaki ifadeleri nedeniyle dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.

9. Bilim Kurulu üyesi: Yoğun bakım sayıları tablodan neden çıkarıldı bilmiyorum

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük paylaşılan Covid-19 tablosunda yoğun bakım hasta sayısına ilişkin verilerin kaldırılmasına dair, “Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini net olarak bilmiyorum” dedi.

10. Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde orman yangını çıktı.