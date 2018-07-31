Akşam Postası / 31 Temmuz 2018

1- Resmi açıklama: Bayram tatili dokuz gün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı tatilinin dokuz gün olacağını söyledi.

2- Kalın’dan ‘bedelli’ sorusuna: Birkaç gün içinde imzalanacak, ’21 gün’ değişmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bedelli askerlikte 21 günlük eğitim programında bir değişiklik olmadığını ve birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tasarıyı imzalayacağını söyledi.

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3- ‘Pastör krizi’: Ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağına itiraz reddedildi

Ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt’un müvekkilinin ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması verdiği itiraz dilekçesi reddedildi.

4- Ödemeler dolarla: BOTAŞ’tan elektrik üretim santrallerinin gazına yüzde 49.5 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapıldı. Söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesi de artık dolar üzerinden yapılacak.

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5- Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına: Parti çok hırpalandı, tahribatı gidermeliyiz

Kurultay gündemindeki CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Parti çok hırpalandı. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dediği öğrenildi.

6- Trump şaşırttı: Ruhani ile görüşürüm

ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ne zaman isterlerse görüşebileceğini söyledi.

7- AKP’li Şentop’a göre tren faciasının araştırılmasını istemek, acıları istismar etmek

AKP’li TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Çorlu’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili verilen araştırma önergesinin partisi tarafından neden reddedilmesini “Tribünlere yönelik harekettir, acıları istismar etmektir” diye gerekçelendirdi.

8- MB Başkanı yine bilemedi: Dördüncü kez düzeltilen enflasyon tahmini 13.4’e çıktı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 2018 tüketici enflasyon tahminini bu yıl içinde ikinci kez düzelterek (teknik tabirle revizyon) yüzde 13.4’e yükseltti.

9- Bu gece doluyordu: Vergi ve prim borcu yapılandırmasında süre 27 Ağustos’a uzatıldı

Başvurusu bugün sona erecek vergi ve prim borçları için yeniden yapılandırmada süre 27 Ağustos’a uzatıldı.

10- Azınlık cemaatleri ortak bildiri yayınladı: Türkiye’de özgür yaşıyoruz

Türkiye’de faaliyet gösteren azınlık cemaatlerinin 18 temsilcisi, ortak bir bildiri yayınlayarak dini inançlarından dolayı baskı görmediklerini açıkladı.

11- CHP’li Özkan ve Halk TV müdürü kılıçları çekti: ‘Partide gizli merkez’ atışması

CHP çizgisinde yayın yapan Halk TV’nin tepe yöneticisi Şaban Sevinç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın kendisine, “Partide gizli bir karar merkezi var. Önemli kararlar orada alınıp MYK’ya getiriliyor” dediğini önü sürüne canlı yayında tartışma çıktı.

12- AKP sözcüsüne göre Brunson’ı istemek yargıya saygısızlık: Onlar da ‘FETÖ’yü vermedi

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ev hapsine çıkarılan ABD’li pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını istemenin Türkiye yargısına büyük saygısızlık olduğunu belirterek, “ABD bilmeli ki ilişkiler ciddi zarar görecek” dedi.

13- Soruşturma gizli, haber olmadı: Demirören AVM’de zemine düşen çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Demirören AVM’de 3-4 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk yürüyen merdiven boşluğundan zemin kata düşerek hayatını kaybetti.

14- ‘FETÖ’cü getirme’ girişimi sonrası Moğolistan’a resmi protesto

Dışişleri Bakanlığı, ‘FETÖ’cü olduğu öne sürülen bir kişinin Ulanbator’dan Türkiye’ye getirilme girişiminin ‘adam kaçırma diye yansıtılmasından Moğolistan’ı sorumlu tutarak resmi protestoda bulundu.

15- NASA uzmanı Türkiye’yi uyardı: Betonlaşma nedeniyle daha çok afet yaşayacaksınız

Türkiye’de son dönemde özellikle İstanbul’da yaşanan dolu, fırtına, sel vakalarını yorumlayan NASA uzmanı Dr. Timothy Hall, “Daha çok yaşayacaksınız. Isınmanın etkisi daha çok şehirlerde görülecek, bunun nedeni betonlaşma” dedi.

16- 82 yaşındaki Topal’ın ölümü: Hekim davacı oldu

82 yaşındaki Yusuf Topal’ın Giresun’da bir hastanede polis şiddetine maruz kaldıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada ‘beyaz kod’ veren doktor Ö.Y. görevini yapmasının engellendiği, odasının işgal edildiği ve tehdide maruz kaldığı iddiasıyla davacı oldu.

17- Almanya’da ‘Neonaziler’in 25 bin kişilik ‘düşman listeleri’ ortaya çıktı

Almanya’daki şiddete yatkın aşırı sağcı grupların ‘düşman listeleri’ oluşturduğu, bu listelerde telefon numaraları ve adresleriyle birlikte 25 bini aşkın kişinin yer aldığı ortaya çıktı.

18- Üniversite sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.

19- Çorlu faciasının benzerine ramak kala: Makinist bozukluğu son anda fark etti

Denizli ile Aydın arasındaki tren yolunda yağış nedeniyle rayların altı boşaldı. Bir yolcu treninin makinistinin yoldaki bozulmayı fark etmesi sayesinde Çorlu’da 25 kişinin öldüğü kazaya benzer bir facianın eşiğinden dönüldü.

20- Diyanet ‘medya grubu’ kurdu: Artık kamu yayıncılığı ilkelerinin dışına çıkacaklar

Diyanet işleri Başkanlığı’na bağlı Diyanet Vakfı, televizyon, radyo, gazete ve dergi yayıncılığı yapmak için ‘özel‘ şirket kurdu. Şirket halihazırda yayın yapan Diyanet TV gibi kamu yayıncılığı ilkelerine uymak zorunda da değil.